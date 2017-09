Nick Clegg asegura que siempre ha estado "en contra del separatismo" y que "no es la respuesta"

Al ser preguntado sobre su opinión sobre el secesionismo catalán, Clegg ha asegurado que a lo largo de su trayectoria política siempre ha sido un firme defensor de la unidad, tanto nacional como internacional. "Siempre he estado en contra del separatismo. Simplemente no creo que ninguno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos pueda solucionarse separando a la gente", ha declarado.

El político británico ha participado este martes junto al exsecretario general de la OTAN Javier Solana en una conferencia en Madrid, con motivo de la segunda edición del Programa Agenda Pública que organiza la escuela de negocios ESADE y la agencia de comunicación KREAB. El encuentro ha sido mediado por el ex diputado socialista Eduardo Madina, actual director del programa de conferencias.

"SE PUEDE SER UNA FAMILIA DE NACIONES EN UN ESTADO UNITARIO"

"Creo que al igual que se puede ser una familia de naciones dentro de la Unión Europea sin perder la identidad nacional, se puede ser una familia de naciones dentro de un Estado unitario sin por ello perder ningún tipo de identidad", ha señalado Clegg, casado con una española.

El ex viceprimer ministro ha hablado desde su experiencia en la organización del referéndum de independencia de Escocia de 2014, que tuvo lugar durante su etapa como parte del Ejecutivo del ex 'premier' británico David Cameron. No obstante, ha recalcado que la votación sobre Escocia se produjo en "un contexto totalmente distinto" a Cataluña, por lo que no son comparables.

Sin embargo, ha destacado la importancia que tiene que la comunidad internacional se mantenga al margen de "cuestiones tan sensibles" como la convocatoria del referéndum secesionista del próximo 1 de octubre. "Cuanto menos digan los políticos internacionales, mejor, ya que se trata un tema doméstico muy delicado", ha apuntado.