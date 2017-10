Nicolás Maduro advierte que Rajoy tendrá que "responder ante el mundo" por lo ocurrido en Cataluña

"Rajoy tiene que responderle al mundo por lo que le ha hecho al pueblo catalán. Toda mi solidaridad con el pueblo de Cataluña. Cataluña tiene el derecho a la democracia, a la libertad, tiene derecho a la tranquilidad", ha afirmado durante su programa semanal en la televisión pública, Los Domingos con Maduro.

"No me meto en asuntos internos de otras naciones, no es tiempo de represión del pueblo", ha añadido Maduro, y ha pedido "que se respete la voz del pueblo catalán".

Anteriormente, el ministro de Educación de Venezuela, Elías Jaua, ha argumentado que "solo en una dictadura se asaltan centros de votación para impedir el sagrado derecho democrático de votar".

También el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, se ha referido al referéndum y se ha preguntado si la prensa española "que buscó las peores fotos de Venezuela ¿manchará sus portadas con sangre derramada por Mariano Rajoy?".

"¡Se secan! Los mismos que desde España pretenden dictar cátedra a Venezuela sobre democracia y Derechos Humanos quedan desnuditos", ha añadido Villegas en un mensaje en Twitter con fotografías de los incidentes.