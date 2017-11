Nicolás Maduro: "Cualquier cosa que diga de Zapatero le puede perjudicar, pero creo que ha ayudado a la paz en Venezuela"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha alabado este domingo la labor del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela por "ayudar a la paz en estos dos últimos años" pese a que, en su opinión, "cualquier cosa que diga de Zapatero le puede perjudicar" porque en España "persiguen a cualquier persona que pueda venir a ayudar a Venezuela".

"Creo que Zapatero ha ayudado a la paz en estos últimos dos años. Se lo tengo que agradecer. Es un testigo excepcional del esfuerzo que hemos hecho por el diálogo, la paz, el entendimiento", ha asegurado a preguntas de Jordi Évole en el programa 'Salvados'. Para el mandatario venezolano, Zapatero "expresa una España dialogante, democrática, respetuosa de Venezuela".

Sobre la figura del presidente español, Maduro ha afirmado que a Rajoy le gustaría tener buenas relaciones con él pero hace "su política exterior bajo el dictado del departamento de Estado Washington, lamentablemente". "¿Quién es Rajoy para meterse a dictarle pautas políticas a Venezuela?", se ha preguntado Maduro, que en anteriores ocasiones ha calificado a Rajoy de "colonialista" y "doble racista": "Para Venezuela, es sensible que la élite española se meta".

Durante la entrevista, Maduro ha rechazado responder a si reconoce la existencia de la república catalana tras criticar a finales de octubre la falta de "moral" del Ejecutivo español y se mostrarse contrario al encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de ANC y Òmnium Cultural. "Es la pregunta más provocadora que me has hecho hoy", ha respondido en esta ocasión a Jordi Évole, entre risas. "No me puedo meter en los asuntos de internos de España. Si algo puedo decir es que ha de resolverse por el método de la diplomacia. No se puede resolver a golpe y porrazo".

Preguntado por la gran presencia en los medios de comunicación españoles de noticias sobre la situación en Venezuela y él mismo, ha contestado que se debe "al miedo al cambio" que se anunció en España tras el 15M. Fue entonces, dice Maduro, cuando comenzó a "correr el miedo creciente a la revolución bolivariana" y "a las ideas que manan de ella". "Para que nos coloquen en primera plana de ABC, del diario derechista El País, de El Mundo, de los informativos de Antena 3... alguien tiene que tomar una decisión". "Se ha saturado a la opinión pública española", ha zanjado.

Una parte de la entrevista de Jordi Évole ha versado sobre Podemos. Al respecto de la formación liderada por Pablo Iglesias, ha dicho que se trata de "un fenómeno político" de la sociedad española que "no ha surgido porque Nicolás Maduro o Hugo Chávez los hayan fundado". "Uno de los miedos más grandes tras el 15M era el surgimiento de plataformas como Podemos y han tratado de estigmatizarlas", ha expresado el mandatario, que considera también que vincular a su Gobierno con Podemos es un "bodrio comunicacional" propio de "una dictadura" y "del pasado franquista del Partido Popular".

En torno a la situación en Venezuela, Maduro ha asegurado no tener ningún problema en reconocer las derrotas y ha dicho que "la victoria y la derrota" son "dos farsantes": "Al final uno es quien es. De 22 elecciones, hemos ganado 20 veces y hemos hecho gran esfuerzo por asumirlo con honestidad". Ha señalado en la segunda derrota -en 2007 fue la primera y la segunda en 2015- se produjo en una situación que "era muy difícil" porque "habían desaparecido los productos de la dieta diaria y las colas en la calle eran terribles". "Al minuto salí yo, aquí sentado, a decir 'nos han derrotado'", ha dicho.

Además, durante el programa -que ha comenzado con las intervenciones del líder de IU Alberto Garzón y el expresidente del Gobierno Felipe González analizando si Venezuela es una democracia o una dictadura- ha reivindicado el cumplimiento del derecho a la información y libertad de prensa en Venezuela porque la mayoría de las radios y periódicos se encuentran "en manos de sectores privados". En este sentido, ha señalado que el límite para decidir la renovación o no de los permisos de transmisión es la legislación: "Ninguna televisión, ninguna radio, tiene permiso para promover la violencia en ningún país del mundo".

Finalmente, Maduro se ha comprometido a llevar a la Asamblea Nacional Constituyente -encargada de redactar la futura Constitución- el matrimonio homosexual y ha asegurado, además, que el "movimiento feminista tiene un planteamiento" sobre el aborto que llevará a la Asamblea Constituyente.