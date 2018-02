Nieto (Interior) defiende la "trayectoria impecable" del jefe de la UCO y afea a Bildu por llamarle "delincuente"

En medio de una pregunta en la Comisión de Interior en el Senado sobre miembros de la Guardia Civil o la Policía Nacional indultados, el senador Iñarritu ha mostrado una fotografía de uniforme del coronel Sánchez Corbí y ha preguntado directamente al 'número dos' de Interior: "¿Conoce a este delincuente?".

El senador se ha referido al indulto que concedió el Gobierno tras una condena por torturas contra el hoy coronel jefe de la UCO, criticando que "pontifique" o haga "apología de Galindo, general condenado por terrorismo de Estado". También se ha referido a otro mando del Instituto Armado, José María de las Cuevas Carretero.

En su respuesta, el secretario de Estado ha comenzado pidiendo a Iñarritu "un favor", que retire la palabra delincuente, algo a lo que se ha negado el senador. "Si retira al señor Sánchez Corbí de la Guardia Civil, yo podría hacer un esfuerzo", ha señalado. Nieto le ha explicado que debería hacerlo por razones de "ética" o de "lógica", aludiendo también a razones judiciales. "Esa acusación tiene un alcance que está a tiempo de poder evitar", ha enfatizado.

"Todas las personas que tienen la posibilidad de haber acertado a lo largo de su vida, de haber cometido errores", ha continuado Nieto, "una vez que ha cumplido con aquello que se le ha impuesto no se merece que le califiquen de la forma que usted lo ha hecho, especialmente a quienes tienen tras de sí una trayectoria impecable".

El 'número dos' de Interior le ha recordado a Iñarritu sus propias palabras a favor de la reinserción. "Usted cuando le conviene lo aplica y cuando no le conviene no lo aplica", le ha dicho. En este sentido, ha pedido "mirar al futuro" y evitar los "reproches que no ayudan a la convivencia". "Afortunadamente hoy se vive en paz, y es gracias a muchas de las personas a las que usted ha tildado de una forma como mínimo improcedente", ha terciado.

ALUSIÓN DEL PNV EN EL CONGRESO

La intervención del senador Iñarritu se ha producido horas después de que por la mañana, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado del PNV Mikel Legarda preguntara al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre la falta de avances en la investigación del atentado en 1980 en el bar Aldana de Vizcaya atribuido al terrorismo de Estado, en el que murieron simpatizantes del partido nacionalista.

"No queremos pensar que estas extrañas circunstancias", ha dicho Legarda, "tengan algo que ver en que se considerare entre los malos a los peneuveros, junto a los etarras, batasunos y la Iglesia vasca, como hemos escuchado recientemente de Sánchez Corbí".

El diputado se refería de esta forma a una reciente entrevista al jefe de la UCO, que ha publicado un libro sobre la actuación de la Guardia Civil frente a ETA, en la que incluía al PNV entre los "malos", según su experiencia en la lucha antiterrorista. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, anunció el domingo que pediría al Gobierno que "desautorice y repruebe" al coronel.