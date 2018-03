Nuevas unidades y expertos se suman a búsqueda de niño desaparecido Almería

Nuevas unidades, como la de Caballería, y expertos de Científica y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han sumado al dispositivo, tanto de búsqueda como de investigación, para dar con el paradero de Gabriel Cruz, el niño de 8 años desaparecido el pasado martes en Níjar (Almería).

Así lo ha destacado hoy el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, en El Portil (Huelva), donde ha visitado los daños causados por el temporal en la costa onubense.

Sanz ha lamentado la "situación que nos tiene impactada a toda la ciudadanía y que nos lleva siempre a trasladar cariño y cercanía a familiares, así como la fuerza para obtener un resultado positivo en el que confiamos".

Ha apuntado que la unidad de Caballería ya está dispuesta para, si las condiciones climatológicas lo permiten, comenzar a trabajar para contribuir en la búsqueda del pequeño y facilitarla atendiendo a las peculiaridades de la zona.

El delegado ha precisado, asimismo, que se han incorporado a la investigación agentes de las áreas de Científica y de la Unidad Central Operativa (UCO) con "experiencia" en este tipo de casos.

Todo ello, ha dicho, con la esperanza de que "hoy sea un día de resultado positivo o en el que se pueda avanzar"; mientras tanto, ha continuado, se siguen "poniendo todos los medios para encontrar a este chico".

Con respecto a la persona detenida por quebrantar una orden de alejamiento sobre la madre del menor, ha precisado que la misma era por "acoso", descartando que tuviera con ella relación alguna y, por tanto, que pudiera deberse a un asunto relacionado con la violencia de género.

Para no entorpecer la investigación, el delegado del Gobierno en Andalucía no ha querido aportar detalles sobre si esta persona manipuló o no el dispositivo de control de la orden de alejamiento y cuándo se habría quebrantado éste.

Sanz ha indicado que esto "forma parte del entramado de la investigación amplia, en la que no se descarta ninguna hipótesis".