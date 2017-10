Oltra: "Me gustaría que no hubiera DUI y que el Gobierno de España empezara a tender puentes y no a dinamitarlos"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha afirmado este martes sobre la situación en Cataluña que le gustaría "que no hubiera declaración unilateral de independencia (DUI) por un lado y que el Gobierno de España empezara a tender puentes y no a dinamitarlos". "Me gustaría que todos se bajaran de sus verdades absolutas y se sentaran a buscar una solución a este conflicto", ha dicho.