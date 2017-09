Oltra advierte: "Con la excusa de defender la Constitución no se pueden vulnerar derechos fundamentales"

La colíder de Compromís, Mónica Oltra, ha advertido este miércoles de que "con la excusa de defender la Constitución, no se pueden vulnerar derechos fundamentales", en referencia a las detenciones practicadas en Cataluña en relación con el referéndum secesionista convocado por la Generalitat catalana para el 1 de octubre.

Así se ha expresado Oltra en declaraciones a los medios al ser preguntada por unos mensajes en apoyo a los cargos detenidos de la Generalitat que ha publicado la cuenta de Twitter de Compromís y que posteriormente la coalición ha borrado.

La también vicepresidenta del Consell ha afirmado que les preocupa "muchísimo" que el Gobierno de España "esté añadiendo un problema constitucional a un problema político", al tiempo que ha reclamado una "solución democrática" y que "las partes se sienten a hablar".

Para Oltra, las cosas en democracia se solucionan "sentándose a hablar sin apriorismos" y ha asegurado que "todo lo que no sea poner en el centro la palabra, el diálogo y las razones" desemboca en "un callejón sin salida" que "es donde nos está llevando el Gobierno de Rajoy".

La colíder de la coalición ha considerado que "cuando se prohíben actos de libre expresión, cuando se entra en las instituciones y se detiene a gente sin que se haya producido esa ilegalidad de la que habla la administración general del Estado" -en referencia a la celebración del referéndum del 1-O- "se está vulnerando la Constitución". "Cuando hoy 20 de septiembre se prohíben actos y la libre expresión, se está vulnerando la Constitución", ha zanjado.

"DETENCIONES POLÍTICAS"

En esta línea se ha expresado también el síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Fran Ferri, en su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que "defender la democracia y los derechos civiles es cosa de todos y todas". "La represión es la respuesta de los inútiles. Basta de detenciones políticas", ha aseverado.

A juicio de Oltra, "todo el mal" viene desde el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular al Estatut de Cataluña de 2006 que "había aprobado el Parlamento catalán, el Congreso de los Diputados, el Senado y el pueblo de Cataluña en referéndum". Así, ha calificado está acción de "agravio" y "pecado original" y ha afirmado que "ahora hay dirigentes del PP que empiezan a reconocerlo".

De esta manera, Oltra ha instado a ambas partes a "sentarse a la mesa y a empezar a hablar". Preguntada sobre si este diálogo se puede producir antes del 1 de octubre, ha considerado que "probablemente" no se puede llegar a una solución en diez días pero que "hay suficiente tiempo para sentarse a hablar".

"Yo no me resigno a pensar que no nos podemos sentar todos en una mesa a hablar porque el día que piense eso, pensaré que la democracia se ha quedado sin instrumentos para solucionar los conflictos políticos", ha declarado.

MANIFESTACIÓN FRENTE A DELEGACIÓN DE GOBIERNO

Preguntada sobre si la coalición estará presente en la concentración en respuesta a las detenciones en Cataluña que se ha convocada para este miércoles por la tarde por distintos colectivos, Oltra ha respondido que, en cualquier caso, "el derecho a la reunión pacífica está consagrado en el artículo 21 de la Constitución".

"Todo el mundo tiene derecho a convocar una reunión pacífica en la calle. Que yo sepa, todavía no se ha declarado el estado de excepción", ha aseverado.