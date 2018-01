Oltra: En algún momento sabremos que Rajoy movía los hilos a nivel nacional

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha dicho que "en algún momento" se sabrá que Mariano Rajoy "movía los hilos" en su partido igual que se sabe ahora por el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa que el expresident de la Generalitat Francisco Camps lo hacía en la Comunitat Valenciana.

"Camps decía que no sabía nada de aquí -la supuesta financiación ilegal- y ahora dice Costa que efectivamente lo sabía todo y movía los hilos; Rajoy no sabe nada a nivel nacional y en algún momento sabremos no solo que sabía todo, sino que movía los hilos porque por eso estaba todo apuntado en la libreta de Bárcenas", ha asegurado.

Oltra ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre la confesión de Costa en el juicio de Gürtel en la que responsabiliza a Camps de financiar al PP valenciano con dinero negro y las afirmaciones de Rajoy de que no sabía nada de esa presunta actividad.

Por Costa se sabe ahora algo que "sabíamos todos desde hace tiempo" porque así lo apuntaban los indicios: "Que el cerebro de todo esto y quien manejaba los hilos era Camps", ha dicho Oltra.

"Me pregunto cuánto tardaremos en saber que Rajoy también movía esos hilos a nivel de España. Camps lo hacía a nivel de la Comunitat Valenciana y en el nivel nacional lo hacía Rajoy, que se sienta en sillas pagadas con dinero sucio de la Gürtel en la reforma de Génova", ha añadido.

Oltra ha apuntado que le gustaría que todo "se clarificara ahora" y se "depuren responsabilidades" y "no que de aquí a tres o cuatro años sepamos quién movía los hilos, quién era el ordenador central de Gürtel, que está en esa libreta de Bárcenas, donde aparece M.Rajoy, que no hay que tener mucha imaginación para saber quién es".

A su juicio "está muy bien" que los procesados se arrepientan y pidan perdón pero ha deseado que Costa hubiera confesado en la fase de instrucción para que "todas las personas que tenían que estar imputadas lo estuvieran", aunque ha incidido en que "nunca es tarde si el arrepentimiento es bueno, en este caso".

También ha subrayado que se sabía que con ese dinero negro pagado desde las arcas públicas "financiaban sus campañas electorales, sus partidos y sus caprichos y esos congresos que costaban más de medio millón de euros en los que se proclamó, por ejemplo, a Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno".

"Está bien que se arrepientan, está muy bien que pidan perdón pero ahora tienen que pagar ante la sociedad el mal que nos hicieron porque cuando la corrupción se instala, el problema es como si nos entraran a robar a nuestra casa porque roban de la caja de todos", ha indicado.

Para Oltra es "hora de destapar esta cuestión" y que "un señor como Mariano Rajoy, que ya ha tenido que declarar en este caso, no puede ser el presidente del Gobierno", algo que no se imagina que pueda pasar en Francia, Alemania, Reino Unido o Italia porque sería "una vergüenza nacional".

Preguntada por la petición de dimisión de Camps como miembro del Consell Jurídic Consultiu, ha dicho que por "vergüenza o por decencia debería irse", no solo por la confesión de Costa sino porque los empresarios también reconocieron en la Audiencia Nacional que financiaron ilegalmente al PP.