Oltra sobre la reedición del pacto en el Consell: "Así como caigan los dados en las elecciones, así repetiríamos"

Oltra se ha pronunciado en estos términos en una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que el Consell es paritario, tanto en género como en miembros de PSPV y Compromís, y han trabajado en lo que va de legislatura "los afectos" entre los dos partidos y "esto se nota".

Preguntada por cómo afronta el horizonte electoral con el PSPV, ha subrayado que lo hacen "desde la lealtad". "Es importante saber convivir en un gobierno y saber competir en unas elecciones desde la lealtad, y esa es la manera en la que desde el minuto uno nos conjuramos" tanto el 'president', Ximo Puig, como ella misma, ha defendido.

"Tenemos una relación muy estrecha y afectuosa", ha subrayado, y ha explicado que los gobiernos de coalición son muy habituales en el norte de Europa, que se compita electoralmente y posteriormente poder volver a formar gobierno de coalición.

A su juicio, en la política "hay demasiado partidismo" pero en las campañas electorales "no hay por qué sacarse los ojos". "Se puede reivindicar la gestión, que es muy buena, y hacer una campaña leal y amable y más con lo que tenemos enfrente, el partido más corrupto de España", ha defendido la vicepresidenta.

"CADA COSA A SU TIEMPO"

Sobre las alianzas electorales y Podemos, ha considerado que es "pronto" para hablar de ellas. "En la política también hay mucho electoralismo", ha proseguido, aunque cree que "cada cosa tiene que ir a su tiempo".

"Nosotros estamos centrados en gobernar y en sacar la Comunitat adelante y mejorar la vida de la gente", ha argumentado. En esta línea, ha señalado: "En cuanto llegue el momento de las elecciones, nos plantearemos el momento de competir electoralmente".

Interpelada por la relación con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Oltra ha manifestado que ella está "muy centrada" en temas de gobierno en la Comunitat y él en el Congreso, por lo que se ven poco. No obstante, ha aseverado que cuando lo hacen conectan "bien" porque tienen "muchas propuestas en común", como el hecho de que "este país debería tener otro gobierno, no el de me fumo un puro y dejo que los problemas se pudran en el cajón".