El presidente de Òmnium ve inoportunos los farolillos de la Cabalgata de Vic

Según han informado fuentes de Òmnium a Europa Press, Cuixart ha afirmado que la propuesta de exhibir 'estelades' en la Cabalgata de Vic --que TV3 emitirá en directo este jueves-- no está en la línea del plan de trabajo de la entidad soberanista, y ha pedido a las territoriales que no colaboren en acciones que no son propias de la organización.

Ha lamentado que el apoyo que Òmnium Osona ha ofrecido a la iniciativa de la ANC de Vic se haya interpretado como una acción a nivel catalán de toda la entidad, y ha recordado que las actividades que realizan están bajo el punto de mira y pueden sacarse fuera de contexto.