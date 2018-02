Opositor venezolano retira su candidatura a las elecciones presidenciales

El opositor venezolano Claudio Fermín anunció hoy que se retira como aspirante en los comicios presidenciales del próximo 22 de abril, en los que Nicolás Maduro buscará la reelección, debido a las "circunstancias de inviabilidad de lograr una candidatura" unitaria en la oposición.

"Dadas estas circunstancias de inviabilidad de lograr una candidatura realmente unitaria y dado que no es nuestra tesis la de presentar una candidatura simbólica (...), he considerado que perdió sentido la presentación de mi candidatura", explicó Fermín en un comunicado.

Este sociólogo, quien presentó el 10 de febrero su propuesta de Gobierno, indicó que ha puesto todo su "empeño" para "evitarle al país salidas violentas y para amalgamar el cambio con el cemento de las voluntades de los ciudadanos expresadas en el voto de manera pacífica".

Sin embargo, agregó que las circunstancias le "han sobrepasado", pues los partidos de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han decidido no acudir a las elecciones presidenciales por considerar que no se dan las condiciones y varios sectores de la sociedad consideran que no se debe participar.

"A esos factores políticos siguieron la Conferencia Episcopal, los rectores de nuestras universidades, asociaciones empresariales de mucha seriedad como Conindustria. En fin, la colcha sobre la cual hay que bordar la candidatura unitaria que habíamos planteado se fue encogiendo", afirmó Fermín.

A esto se suma, continuó, que "el gobierno en su incurable conducta abusiva" ha propuesto "elecciones para desconocer la legítima Asamblea Nacional (AN, Parlamento, de mayoría opositora)" y ha pedido también comicios de consejos legislativos y municipales.

"Esfuerzos grandes tendremos que hacer para salvar lo que podamos de tolerancia y cohabitación política en esta hora cuando los extremos parecieran no tener escrúpulos para hacer de las suyas (...) Esfuerzos por igual habrá que hacer para recuperar la institución del voto en un momento cuando se han empeñado desde diferentes tribunas en presentarlo como inútil", indicó.

Con la retirada de Fermín, los opositores que quedan en la contienda política son Henri Falcón, el pastor evangélico Javier Bertucci y el empresario Luis Alejandro Ratti.