Ortuzar (PNV) compara a Rivera con Berlusconi por "su populismo atroz"

Además, ha asegurado que la propuesta de reforma estatutaria de su partido para Euskadi no incluye el 'derecho de autodeterminación', y cree que sería bueno que, en el amplio consenso que quiere alcanzar en Euskadi sobre autogobierno, estuviera "alguno de los partidos con margen de actuación" en Madrid.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Ortuzar ha dicho que, "si la solución a los problemas políticos españoles va a venir de un proyecto político como Cs, mal futuro tienen la política y la sociedad española".

"Me parece que intentar hacer política a golpe de encuesta y según el titular que salga en los periódicos o con qué abran las radios y las televisiones por la mañana, no es la mejor manera de construir un país", ha añadido.

A su juicio, "es muy difícil de entender que alguien que llevó a la investidura a Mariano Rajoy, que pactó con él los Presupuestos", y que afirmaba que "los malos y el problema" era el PNV, ahora tenga "congeladas las relaciones" con el PP.

Tras preguntarse "qué ha pasado desde entonces", ha respondido que "ha habido elecciones en Cataluña, han salido unas encuestas, y a alguien se le han puesto los ojos como al 'tío Gilito', pero en vez de dinero-dólares, le han empezado a salir escaños y posibles alteraciones, 'sorpassos', etc".

El líder del PNV ha afirmado que "relativiza muchísimo" que Rivera pudiera ganar unas próximas generales como dicen algunas encuestas, y ha recordado que no se está "en una tesitura electoral".

Asimismo, ha negado que el peor escenario para el PNV pudiera ser un Ejecutivo central en manos de Ciudadanos. "Nosotros somos un partido resistente cuando hace falta, y también sabríamos amoldarnos a una mayoría de Cs. El asunto es: ¿para esa España que se nos llena la boca, que es plural, que tiene identidades compartidas, pero plurales, que hay que construir entre todos y que hay que hacerla de forma participada, es bueno gente tan talibán como ésta para dirigirla?. Yo creo que no", ha asegurado.

Andoni Ortuzar ha recordado que en Euskadi Ciudadanos "es una formación inexistente" y ha señalado que tendrían que preguntarse por qué no tienen casi representación institucional en la Comunidad Autónoma Vasca, que es "una sociedad plural y abierta".

"ENSAÑAMIENTO"

En todo caso, ha explicado que estaría "encantado" de hablar con Albert Rivera. "Quiero pensar que una gran parte de las posiciones que tiene Cs respecto al País Vasco son fruto del desconocimiento, de la falta de información objetiva y datos ciertos. Si no, es difícil entender que se pueda tener tal enconamiento y ensañamiento, y que pueda utilizar de una forma tan manipuladora la situación política vasca", ha indicado, para añadir.

De esta forma, ha lamentado que se "pueda manosear de tan mala manera temas tan importantes como el autogobierno vasco, el sistema de relación económica entre Euskadi y el Estado".

El presidente del EBB cree que es "lógico" que el Gobierno del Estado quiera tener Presupuestos y que haya estabilidad política. "El asunto es cómo se crean las condiciones para que eso sea posible", ha afirmado.

CATALUÑA

Andoni Ortuzar ha señalado que ve "con respeto" la situación en la que se encuentra Cataluña para formar Gobierno, aunque "con preocupación también", al margen del "valor sentimental" por ser "otra nación como la vasca", porque "está condicionando ahora toda la actividad política".

En este sentido, es optimista ante la posibilidad de que "lleguen a un acuerdo que dará instituciones a Cataluña, y que introduzcan otra vez en la senda de la normalidad y la estabilidad a la política catalana porque, de eso va a depender también, que entre en una senda de normalidad y de estabilidad la política española".

Mientras tanto, ha recordado que el Govern "sigue intervenido" con el 155, "una situación anómala", que el PNV ve "con profundo disgusto". Además, no cree que Carles Puigdemont vuelva "porque no se dan las condiciones".

NUEVO ESTATUTO VASCO

Ortuzar ha admitido que es independentista de sentimiento, pero ha apuntado que tiene "cabeza también", y sabe dónde está, a quién representa y a la sociedad a la que "se debe".

"Sé que estoy en Europa, que estoy en el marco de un Estado, y entre mis aspiraciones y sentimientos y la racionalidad de lo que tengo que defender para el bien del conjunto de la sociedad vasca, procuro pivotar más hacia esta segunda variable", ha indicado.

De esta forma, ha asegurado que "su objetivo final" es la independencia, pero a lo que aspira hoy, es a que la sociedad vasca "pueda ser lo que quiera ser".

Preguntado por si eso significa autodeterminación, ha respondido que "puede ser, puede ser llamado derecho a decidir, puede ser colaboración, puede ser coparticipación, puede ser diálogo constitucional, puede ser muchas cosas". "¿Por qué siempre nos empeñamos en pensar que cualquier votación que se haga es para irse?, ¿por qué no podemos pensar que es para quedarte en unas condiciones satisfactorias para todos?", ha preguntado.

Además, ha asegurado que, en la propuesta de reforma estatutaria que ha presentado su partido en el Parlamento Vasco, no está el reconocimiento del 'derecho de autodeterminación' ni tampoco en el de la izquierda abertzale. "Seguramente se ha mezclado con la situación de crispación que hay ahora en Madrid y se ha hecho una lectura bastante injusta del proceso y de los documentos", ha asegurado.

El presidente del EBB ha destacado que el proceso que se aborda en la Cámara autonómica es de reforma del Estatuto de Gernika y se parte "de la legalidad actual". "Nosotros decimos que aceptamos las normas legales y que vamos a hacer todo el tránsito de acuerdo con los procedimientos que marcan el Estatuto y la Constitución", ha apuntado.

Por ello, ha pedido que se lea la propuesta del PNV con "unas gafas con menos dioptrías" porque se está "desfigurando" su documento. "Sabemos los márgenes que hay en Europa, cuál es la correlación de fuerzas que hay hoy en el Estado y la propuesta que hemos hecho es realista, legal, pero que quiere también dar un salto cualitativo en el autogobierno vasco", ha precisado.

El líder del PNV ha afirmado que no le "asusta" el debate del independentismo, pero es el que hay ahora en Euskadi, sino el de reforma estatutaria, que suponga "otra relación con el Estado". "Por primera vez en el País Vasco, ninguna propuesta, ni siquiera la de la izquierda abertzale, propone romper, en este momento, el marco estatutario y constitucional. Y se nos está demonizando", ha explicado.

Tras señalar que primero tiene que haber un acuerdo en Euskadi, ha indicado que después hablarán con el partido que esté en el Gobierno central y con todos grupos parlamentarios, también con Cs. "Mi obligación es convencer a Ciudadanos de la bondad de nuestro planteamiento", ha indicado.

Ortuzar ha señalado que le gustaría pensar que con PP y PSOE "de estas cosas se puede hablar". "No se me pasa por la cabeza que no van a querer hablar de un posicionamiento que venga de Euskadi con un amplio respaldo", ha manifestado.

También ha explicado que no son "tontos" y saben que "sería bueno que alguno de los partidos que tienen margen de actuación en Madrid esté en ese consenso", y no solo "por aritmética y por interés", sino porque se necesita "una base muy sólida".