Ortuzar dice al PP que la relación con PNV "puede enajenarse" si hay alguna "acción desproporcionada" contra Cataluña

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido al Gobierno de Mariano Rajoy de que la relación con los jeltzales puede "enajenarse" si hay alguna "acción desproporcionada e injusta" contra Cataluña. Además, considera "una barbaridad política" que la oposición en el Congreso quiera convertir la Cámara "en una barricada cada día" cuando no es capaz de generar una alternativa al PP.

En una entrevista concedida a El Diario Vasco, recogida por Europa Press, Ortuzar ha asegurado que su partido no va a "legitimar ninguna acción contra Cataluña desproporcionada o injusta". "El Gobierno tiene que saber que, en función de las decisiones que adopte, la relación con el PNV puede enajenarse. Si hay una aplicación burda del artículo 155, por ejemplo, nosotros nos opondremos", ha avisado.

Tras señalar que le gustaría que el referéndum catalán del 1 de octubre se pudiera celebrar "con normalidad", ha explicado que, "al día siguiente", habría que "buscar la manera de resolver el encaje de Cataluña y el Estado, o el no encaje, en función de los resultados". "Pero la cerrazón del Gobierno español en esto es total", ha indicado.

En este sentido, ha apuntado que "ambas partes son conscientes, aunque no lo reconozcan, de que, pase lo que pase el 1 de octubre, el día siguiente habrá que construir algo". "Nosotros aspiramos a que el 2 de octubre el Estado sea inteligente políticamente y abierto desde el punto de vista democrático para sentarse a hablar con Cataluña y con Euskadi, y fijar las bases de un nuevo modelo territorial del Estado. El actual no funciona", ha aseverado.

A su juicio, ambas partes "ya están preparándose para el choque de trenes". "Ojalá no lo haya, ojalá frenen antes del choque, y nos preparemos para el día después. Nosotros ya vivimos esa situación con el llamado plan Ibarretxe, una experiencia que fue bastante frustrante, pero de la que aprendimos", ha asegurado.

"CAMBIO PROFUNDO DEL AUTOGOBIERNO VASCO"

El líder del PNV ha destacado que ahora se habla del proceso catalán, "pero en un tiempo Euskadi planteará un proceso de cambio profundo del autogobierno". "Si nos vamos a encontrar con la misma respuesta que Cataluña, sería como el día de la marmota", ha añadido. En todo caso, ha dicho que, si con el Plan Ibarretxe no hubo "choque de trenes" fue porque el PNV optó por evitarlo.

Andoni Ortuzar ha manifestado que Euskadi "no se va a poner a rueda del proceso catalán, como quiere Arnaldo Otegi". "La sociedad vasca no está ahora en eso. El PNV quiere llevar a Euskadi a las mayores cotas de autogobierno y de soberanía, pero vemos a la sociedad vasca en otras cosas, como la salida de la crisis o superar 50 años de violencia. No está en la movilización de Cataluña", ha señalado.

En este sentido, ha apostado por la bilateralidad como "solución" porque es "el punto de equilibrio entre un autogobierno vasco pleno, una recuperación de la soberanía y, al mismo tiempo, compartir espacios políticos más amplios". "La bilateralidad es el instrumento de equilibrio y de compartir soberanías que daría a las dos partes una cláusula de comodidad. Y para Cataluña serviría igual", ha precisado.

NUEVO ESTATUS

Ortuzar ha afirmado que su partido "pondrá todo el esfuerzo" para que esta legislatura haya un texto articulado sobre el nuevo estatus para Euskadi. Preguntado por si debe incluir el derecho a decidir, considera que "puede ser".

Sin embargo, ha manifestado que "no hay que demonizar ni sacralizar el derecho a decidir". "Vamos a hablar primero en Euskadi sobre cómo se puede formular y, luego, lo hablaremos con el Estado. Al final se trata de que un pueblo pueda expresar su posición a través de una consulta legal", ha destacado.

El presidente del EBB ha explicado que su formación, "primero, da valor al consenso entre los vascos". "Si viéramos que en la sociedad vasca hay una pulsión por ir directamente a la soberanía, haríamos caso a eso, pero actualmente no lo vemos. Creemos que hay estaciones intermedias, porque los viajes a la luna normalmente terminan mal. El cohete sube y, luego, cae y se estrella. Pensamos que hay un posible punto de encuentro con instrumentos como la bilateralidad", ha insistido.

Andoni Ortuzar ha explicado que en este objetivo le gustaría acordar con el PSE-EE, Podemos y la izquierda abertzale, porque ve "muy difícil que el PP esté ahí".

En cuanto a las declaraciones realizadas por el líder de ELA, Aldolfo Muñoz, que ha afirmado que contar con el PSE-EE o el PP sería darles "derecho a veto" en el nuevo estatus, el líder del PNV le ha preguntado si propone que no se deje a socialistas y populares participar en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco.

"¿Por qué no vas a hacer un esfuerzo por acordar con los demás? Ése es el problema que tiene ELA, que es incapaz de acordar nada con nadie", ha puntualizado, para recordar que "este país lo forman todas las sensibilidades".

ESTADO PLURINACIONAL

El presidente del EBB cree que el PSOE y, en particular Pedro Sánchez, "se están reposicionando" al abogar por un Estado plurinacional. "Me gustaría creer que es sincero, pero hasta que no aclaren algunas cuestiones, soy escéptico. A nosotros no nos vale con la respuesta que Sánchez le dio a Patxi López en el debate de las primarias sobre lo que entiende por una nación", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que "ahora le ha puesto a López a gestionar la cuestión territorial, cuando fue éste el que le echó en cara su excesiva apertura con el tema plurinacional". "El PSOE tiene que aclarar qué valor político le da a la declaración de Euskadi o Cataluña como nación. Si es solo para cambiar el término, sin traducción política alguna, tampoco aporta una gran novedad", ha asegurado.

Andoni Ortuzar ha declarado que está "muy tranquilo" ante la nueva etapa de entendimiento que el PNV ha abierto con el Gobierno de Rajoy, aunque ha avanzado que su partido tratará de aprovechar su posición de fuerza en el Congreso para lograr avances efectivos para el autogobierno vasco en próximas negociaciones.

En cuanto a las críticas de Sortu, ha subrayado que "Sortu siempre pide implicación, pero no se moja ni en la ducha". "El PNV es un partido maduro y sabemos distinguir cuándo es el momento de hacer un acuerdo. Esta vez todos coincidimos en que era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Es incuestionable la cantidad y la calidad de lo logrado para Euskadi", ha indicado.

En este sentido, considera que, si pueden mover las cosas en Madrid", tienen que aprovecharlo. En todo caso, ha insistido que su apoyo a los Presupuestos estatales de 2018, "dependerá de la actitud del Gobierno".

TECHO DE GASTO

En cuanto a si los jeltzales apoyarán el techo de gasto, ha asegurado que estudiarán la propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y entonces decidirán. Tras señalar que están dispuestos a hablar sobre este tema, considera que "a hablar sobre el techo de gasto deberían entrar todos".

"No se puede encanallar de tal manera la política que ni siquiera se pueda hablar de cuestiones básicas para el funcionamiento de las instituciones. Es bueno que los gobiernos cuenten con presupuestos. Esa concepción de la política de 'voy a arrasarlo todo' no va con nosotros", ha advertido.

En todo caso, ha subrayado que "la estabilidad" que ofrece su partido "no es un cheque en blanco para que Rajoy haga lo que quiera". Asimismo, cree que no se puede "convertir el Congreso en una barricada cada día, sobre todo, porque la otra parte es incapaz de unirse". "Si hubiera una alternativa real al PP, podríamos hablar. Pero no son capaces de generarla, por lo que nos quieren condenar a vivir en el purgatorio indefinidamente. Eso es una barbaridad política", ha reiterado.