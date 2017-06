Ossorio dice que no se informó al Canal ni al Gobierno de los negocios en América cuando "deberían haberlo hecho"

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sostiene en el sumario del caso Lezo que el Canal de Isabel II compró la empresa Emissao a través de "cuentas bancarias no autorizadas" ubicadas en "paraísos fiscales" causando un perjuicio de 25 millones de dólares al patrimonio público madrileño.

"Como consecuencia de como estaba articulado el Canal, todo el negocio se llevaba a través del Canal Extensia, esos temas no pasaban por el Consejo de Administración. Los temas de América se conocía con los presupuestos y cuando se aprobaban las cuentas. Yo en algún momento tuve que conocer cuanto se compró Emissao y la hipótesis es que lo conocí en diciembre de 2014, que es cuando se aprobaban las cuentas y ahí había una página entera de cómo se compra", ha dicho.

En la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política, en cuya sesión de esta mañana se trata el caso Lezo, el entonces consejero de Economía y consejero del Canal ha afirmado que tras la compra de Emissao, en noviembre de 2013, si lo conoció "no le debió de extrañar lo más mínimo" porque el Canal había comprado muchas empresas.

El portavoz parlamentario ha asegurado también que en el Consejo de Gobierno no se trataban esos temas de compraventas del Canal en América porque la matriz había delegado esas competencias a Extensia. "Desde Hacienda controlábamos el convenio colectivo, el personal, pero en temas de Iberoamérica creo que no, por la dinámica que tenían", ha reiterado.

"Debían haberlo dado cuenta a posteriori y probablemente no lo hicieron", ha asegurado. Y es que, el Canal tenía obligación legal de informar de operaciones de compra de esa magnitud.

En ese momento, el compareciente ha apuntado además que en aquella época "muy difícil" desde el punto de vista económico por la crisis tenía mucho trabajo como consejero de Economía y formaba parte de muchos consejos de administración. "Del Canal nos preocupaba el dividendo que daba oxígeno a los ayuntamientos, de la emisión de deuda para créditos más baratos, nos preocupaba el personal, etcétera", ha justificado.

Preguntado por la función de la ahora presidenta regional, Cristina Cifuentes, en el consejo del ente público del Canal, el diputado ha afirmado que allí "aún se ocupaban aún menos de las cuestiones operativas", por lo que no cree que ella conociera las operaciones de la empresa pública en América ni de la compra de Emissao. "Pero no es una opinión mía, nada más", ha apuntado.

Ossorio ha repasado todas las actas del Consejo de Administración del Canal y la única vez que coincidió con Cifuentes fue noviembre de 2012, como representante de la Delegación del Gobierno, cuando se reúne el Canal Gestión, se nombran los consejeros y otros cargos. "Y hasta que era presidenta no hemos hablado del Canal. Los temas de Iberoamérica le pillaban todavía más lejos", ha insistido.

UNA HOJA DE EMISSAO ENTRE 367 PÁGINAS

El portavoz parlamentario ha reconocido que en el informe presupuestario de las operaciones de 2013 del Canal debería haber figurado la adquisición de Emissao pero "alguna línea se le podía pasar".

No fue hasta diciembre de 2014 cuando firmó las cuentas intermedias de ese año cuando deduce que tuvo que conocer la compra de Emissao. Se trata de un informe de 367 páginas, en las que sólo una de ellas hablaba de de Emissao y de sus cuentas ruinosas.

Sin embargo, el compareciente ha esgrimido que un estudio de una auditora justificaba esas cuentas, habida cuenta de la mala situación económica de Brasil. "Lo raro es que esa empresa no perdiera porque suministraba agua a Río de Janeiro y allí no hicieron un plan de pago a proveedores como aquí hizo Montoro", ha apostillado.

Enrique Ossorio ha aseverado que "no fue consciente" ni le pidieron opinión de la compra de Emissao. Y que realmente fue consciente de lo que ocurría el 24 de julio de 2015 en una reunión del comité de auditoría que crearon para controlar las cuentas cuando llegó al Gobierno Cristina Cifuentes.

"Emissao daba pérdidas de 2,8 millones, cuando en los Presupuestos se preveía 1,6. Ahí se preguntó qué pasaba con ello y se debatió. Hubo un profundo debate", ha reconocido.

Según ha explicado el diputado popular, allí la directora financiera les informó de que el antiguo gestor de la filial, que seguía siendo el mismo que antes de la adquisición, "no estaba funcionando" y que la responsabilidad de las pérdidas, por tanto, no era sólo de la situación económica del país carioca, que no pagaba a Emissao.

"Pocas fechas después tuve un despacho con Ángel Garrido y le expliqué la situación del Canal, y le dije que era estupenda, que daba dividendos, que era muy profesional; lo único negativo, que había una empresa madrileña que sabía que iba mal. Y que hubo una reunión en la que nos dijeron que lo van a solucionar, que va fatal y que van a sustituir al gestor", ha proseguido.

Por último, Ossorio ha mostrado su "sorpresa por la personas individuales" que han podido cometer algún tipo de irregularidad en el Canal, una empresa de la que ha destacado su "eficiencia" y la profesionalidad de los trabajadores. "Si los tribunales lo confirman, sería una tremenda decepción y un enorme enfado, sobre todo para los trabajadores", ha añadido.

Tras la comisión, el portavoz del PP ha reconocido que "no le ha sido grato" comparecer hoy porque esta comisión "tiene un tinte anti Partido Popular". No obstante, ha agradecido el tono empleado por los portavoces de la oposición, ha recalcado que ha contestado a todas las preguntas de las que conocía respuesta y ahora espera que lo que les ha contado les sirva.