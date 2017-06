Ossorio dice que como consejero del Canal no trató nada de América Latina

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha dicho hoy que cuando fue consejero en el Canal de Isabel II no abordó la expansión de la empresa en América Latina en las reuniones, aunque en las cuentas de 2014 detectó la compra de la brasileña Emissao, investigada en la operación Lezo.

"He repasado las actas del Consejo de Administración y he visto que en ningún caso hubo ningún tema sobre Iberoamérica", ha comentado en su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, que en esta sesión ha empezado a abordar la relación del Canal de Isabel II con el caso Lezo.

Ossorio formó parte del Consejo de Administración del Canal entre 2012 y 2015, cuando ejerció como consejero de Economía y Hacienda del Gobierno regional de Ignacio González, encarcelado en el marco de esta operación.

En su intervención, ha explicado que la expansión del Canal en América Latina era un asunto del que se ocupaba la filial latinoamericana Canal Extensia, a la que pertenece la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, adquirida en 2013.

Sin embargo, ha señalado que es "razonable" que tuviera constancia por primera vez de esta compra en diciembre de 2014 con motivo de la aprobación de las cuentas del Canal, al incluirse "una página entera que explica cómo se ha incorporado Emissao" en la empresa pública madrileña.

"(El Canal) tenía 20 empresas en Iberoamérica, 29 en total, y por tanto cuando lo vi no me debió extrañar lo más mínimo", ha apuntado.

Además, ha señalado que cuando le pasaban las cuentas del Canal "intentaba leerlas" pero "tenía un lío considerable" en la Consejería de Economía y Hacienda.

"Para que se hagan una idea, las cuentas de 2014 tienen 367 páginas, las pérdidas de Emissao son una cifra en una fila de una pagina", ha comentado.

El caso Lezo investiga entre otras cuestiones la posible compra fraudulenta de Emissao, adquirida por cerca de 22 millones de euros pero cuyo valor se redujo un mes después a 10 millones y, al transcurrir un año, a 5, algo en lo que Ossorio ha indicado que no reparó al coincidir con un momento "terrible en la economía".

El actual portavoz del PP en la Asamblea ha asegurado que la extensión del Canal en América Latina tampoco se trataba en el Consejo de Gobierno, donde sí hablaban de otros asuntos como los referentes al personal.

Sin embargo, recuerda que en una reunión de la comisión de auditoría del Canal de Isabel II celebrada en julio de 2015 sí hubo un "debate" sobre la compra de Emissao, que considera que no fue "una buena operación", aunque "lo determinará la Justicia".

Esta comisión, constituida en enero de 2015 con la idea de empezar a emitir deuda, estaba integrada entonces por el propio Ossorio, además de los exconsejeros del Canal Agapito Ramos y José Manuel Serra Peris, que estaba citado para comparecer también en esta sesión pero no ha acudido.

Según Ossorio, la entonces directora financiera del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond, actualmente en prisión por el caso Lezo, les explicó que la pérdida de valor de Emissao se debía a "lo mal que estaba Brasil" y a que el gestor de la compañía "no estaba funcionando".

El diputado regional del PP desconoce quién fue responsable de la compra de Emissao y se ha limitado a decir que la decisión le correspondía a Canal Extensia.

En la Consejería de Economía y Hacienda, ha dicho que uno de los asuntos que les preocupaba del Canal era el "dividendo" porque "daba oxígeno" en "unas épocas muy difíciles" y él como consejero no habló de la expansión en América Latina con nadie.

"Además de esas funciones de consejero de Economía y Hacienda, que no me daban las 24 horas del día para asumir, formaba parte de 25 o 30 empresas y órganos (...) aunque me gustaba enterarme de las cosas me podía involucrar de lo que me involucraba", ha apuntado.