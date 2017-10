Otegi: "Vivimos un autogobierno provisional hasta que el Gobierno de Madrid decida que no lo tenemos"

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que el caso catalán es "una advertencia" para todos aquellos que pretenden "las soberanías de sus naciones y territorios". "Vivimos un autogobierno provisional hasta que el Gobierno de Madrid decida que no lo tenemos", ha asegurado.

Además, "espera y desea" que el PNV y Podemos se sumen a la manifestación que el próximo sábado, 4 de noviembre, recorrerá las calles de Bilbao contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y la destitución "ilegítima" del Gobierno catalán convocada por EH Bildu, Gure Esku Dago y los sindicatos ELA, LAB, Steeilas, EHNE, CNT, ESK, Hiru y Etxalde.

"Porque, con dos personas en prisión (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart), con Carles Puigdemont en Bélgica, con el 155 encima de la mesa y con el aviso que ha sido claro y diáfano del PP diciendo que esto es un aviso a navegantes, yo creo que hay que salir a la calle para que se exprese democráticamente nuestro rechazo a lo que está sucediendo, y nuestra defensa al derecho de autodeterminación y la república catalana", ha apuntado.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Prress, Otegi ha señalado que ese "aviso a navegantes" a quienes pretenden "las soberanías de sus naciones y territorios" que realiza el PP "es la realidad a la que hay que hacer frente".

Por ello, considera que "lo que toca ahora es que las formaciones políticas, sindicales, empresariales, universitarias del país se sienten y planteen dinámicas de encuentros bilaterales en las que se ponga encima de la mesa cuál es el diagnóstico real".

"A mí me da la impresión de que hay sectores en el país que aún no se atreven a decirle a la gente en qué situación estamos. Y estamos en una situación gravísima en la que el Gobierno de España nos ha dicho que las cartas en este juego están marcadas y, si tu tienes un Parlamento que decide cosas que a ellos no les gustan, disuelven el Parlamento", ha añadido.

En esta línea, ha explicado que, "si tu quieres darle la voz a tus ciudadanos para que decidan su futuro libre y democráticamente, te meten a la cárcel".

PUIGDEMONT BRUSELAS

Arnaldo Otegi ha manifestado, en referencia a Carles Puigdemont, que "solo que se especule con que haya un presidente elegido democráticamente en un país supuestamente europeo y que se rige bajo los criterios de la UE, esté pensando en pedir asilo político, habla de la situación auténtica excepcionalidad" que se vive.

"Solo la especulación de que pueda haber un gobierno en el exilio de la república catalana en el centro de Europa, nada más ni nada menos que en Bruselas, donde está la capitalidad de la UE, nos habla bien a las claras de que estamos en una situación que nosotros definimos de aceleración histórica en una coyuntura histórica muy relevante", ha indicado.

A su juicio, "al final, la república catalana saldrá adelante porque es la voluntad de sus ciudadanos". "Y si no sale adelante es porque sus ciudadanos abandonan ese proyecto, que creo que es lo que no va a ocurrir", ha concluido.