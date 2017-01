Oyarzábal (PP) tiende la mano al PNV aunque lo ve "infantil y prepotente"

El nuevo presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, ha tendido la mano al PNV porque a su juicio "hay terreno para el acuerdo", aunque ha criticado la "actitud infantil e incluso prepotente" de los nacionalistas.

"Están más pendientes de una estrategia de partido que de su responsabilidad en la gobernabilidad del país", ha afirmado Oyarzábal al ser preguntado por las relaciones entre los gobiernos vasco y español en una entrevista publicada en El Correo.

Oyarzábal, que desde el pasado martes es presidente del PP de Álava en sustitución del nuevo delegado del Gobierno en Euskadi, Javier de Andrés, percibe que los "jeltzales" "tienen cierto miedo a sentarse a dialogar".

Les reprocha asimismo su "actitud infantil e incluso prepotente, como si fueran los demás los únicos que tuvieran que dar pasos" y les recuerda que también ellos tienen la "responsabilidad de acercarse y acordar".

"Están muy empeñados en mantener el poder y si para eso tienen que pactar con el PSE o EH Bildu, lo hacen. Bueno, pues ahora toca también entenderse con el Gobierno de España y habrá que ver si están a la altura", ha afirmado el dirigente popular.

Oyarzábal ha defendido además que estar en la oposición -como el PNV en las Cortes Generales- "no es decir que no a todo", sino que consiste en "aportar e incorporar cada uno sus propuestas". "Creo que el PNV no ha entendido aún cuál es esa nueva situación", ha añadido.