La PAH se manifiesta frente a la sede del PP para exigir que no vete su ley de vivienda

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha convocado este sábado una marcha en el centro de Madrid para reclamar una ley de vivienda digna. Su comienzo estaba previsto para las doce del mediodía en Callao, pero media hora antes gritos como “¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa!” ya inundaban la plaza. Ni los ocho grados de temperatura ni la amenaza de lluvia han paralizado la protesta social que ha avanzado hasta la calle Génova 13, donde se encuentra la sede nacional del PP.

La organización se ha reunido para exigir al partido de Mariano Rajoy que deje de bloquear la Iniciativa Legislativa Popular registrada en el Congreso en 2013 y que está amparada por más de un millón de firmas. Además, en la última semana la PAH se ha movilizado para buscar también el respaldo de distintos eurodiputados.

Según Ricardo Rosado, uno de los organizadores de la manifestación, se han concentrado cerca de 2.000 personas de diversos puntos de España. “Fuera de España hay un reconocimiento expreso a lo que hacemos, excepto por parte de Ciudadanos y del Partido Popular”, ha explicado a eldiario.es.

La convocatoria ha contado con el apoyo de distintos colectivos, como el de los pensionistas que esta semana tomaban las calles. “Yo estoy aquí porque es necesario que la gente tenga un techo, pero no está siendo así”, ha explicado Pilar González Cid, que forma parte del movimiento ciudadano Yayoflautas desde hace seis años. Para ella no hay descanso: “Los yayoflautas vamos a seguir luchando, pero no por nosotros, sino por la juventud”.

Entre lemas como “el próximo desahucio que sea en la Moncloa” o “no nos mires, únete” un joven, que ha preferido no decir su nombre, explica que ha venido desde Alicante porque su familia ha sido una de las afectadas por la situación. “La PAH detuvo nuestro desahucio en noviembre, su ayuda ha sido grandísima”, asegura. Su petición es clara: un alquiler asequible y que "los bancos no engañen más".

Los manifestantes han continuado recorriendo las calles hasta la sede del PP. Allí, la Asociación Garaje, un colectivo sin ánimo de lucro de profesionales del ámbito educativo y social, tenía previstos diferentes actos lúdicos.

Veto del PP

La PAH ha señalado que el presupuesto público dedicado a vivienda ha sufrido, desde el año 2007, un descenso del 63%. Ante esto, la plataforma ha presentado su proposición de ley de vivienda digna. En ella se incluyen las peticiones de colectivos antidesahucios, como que no se produzcan desahucios sin alternativa. También aboga por medidas como realojar temporalmente en pisos vacíos de la banca a familias en situación de emergencia o una regulación de los precios de los alquileres, entre otras.