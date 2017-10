El PDeCAT apela a Montilla y acusa al PSOE de "arrodillarse" ante Rajoy con el 155

En su intervención durante el turno de portavoces en la Cámara Alta, Cleries ha insistido en que Rajoy pretende imponer "un virrey" en Cataluña con el cese del presidente del Ejecutivo autonómico y, en un momento en el que se ha girado hacia la bancada socialista, ha buscado al senador Montilla para dirigirse a él directamente en estos términos: "Yo siempre les he respetado a ustedes, como siempre he respetado al 'president' Montilla; ustedes no pueden hacer este atentado contra las instituciones catalanas".

"Hoy constatamos que lo que el nacionalismo español del PP, PSOE, incluido el PSC, y Ciudadanos, no ha ganado en las urnas, nos lo quieren imponer con el 155", ha resaltado Cleries, quien ha tachado nuevamente de "atentado a la democracia" el conjunto de medidas anunciadas por el Gobierno para restablecer el orden constitucional en Cataluña.

RECHAZA QUE EXISTA ADOCTRINAMIENTO

El senador catalán ha rechazado además las acusaciones vertidas por parte de algunos senadores de otros grupos, en las que han manifestado que en las aulas catalanas hay "adoctrinamiento" político y que los medios de comunicación públicos catalanes están "manipulados".

"Siento una gran tristeza porque se habla desde el desconocimiento", ha dicho Cleries, y ha garantizado que lo que el PDeCAT quiere en Cataluña es una sociedad "plural", "libre", y "donde la sociedad se pueda expresar". "Algunos vienen a hablar de odio y lo hacen con cara de odio. El odio está erradicado de las escuelas catalanas", ha aseverado, y ha añadido que el control de los medios de comunicación está a "una distancia abismal" del que según él ejerce el Estado.

Por otra parte, Cleries ha defendido la economía catalana y ha señalado que ha crecido por encima de la media nacional "hasta el pasado 15 de septiembre", cuando el Estado "intervino" las cuentas de la Generalitat o hasta el 6 de octubre cuando "estimuló" con un real decreto "la movilidad" de las empresas y el traslado de su sede social.