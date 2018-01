El PDeCAT cree que la ausencia de medidas cautelares facilitaría investidura

El portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, ha afirmado hoy que si la Fiscalía no pide medidas cautelares para el presidente de la Generalitat destituido, Carles Puigdemont, facilitaría su investidura como presidente de la Generalitat.

En declaraciones a RNE, Campuzano ha sostenido que la Fiscalía "debe valorar el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas", y ha añadido al respecto que si Puigdemont quiere ser presidente desde Barcelona "es evidente que no tiene intención de fugarse".

En este sentido, ha pedido a la Fiscalía que proporcione "la seguridad y la certeza de que la voluntad del Parlament puede realizarse", algo que pasaría por no pedir medidas cautelares para el presidente cesado ante su eventual regreso.

Sobre quién debe presidir el Parlament, Campuzano ha sostenido que la apuesta del PDeCAT es la actual presidenta, Carme Forcadell, ya que durante la campaña electoral los partidos soberanistas defendieron "restaurar las legitimidades políticas previas al 155".

En caso de que no sea así, Campuzano ha indicado que será un parlamentario de ERC quien ocupe el cargo porque así lo han acordado con Junts per Catalunya: "El acuerdo contempla que la presidencia de la Generalitat será para Junts per Catalunya y la del Parlament, para ERC".

Campuzano ha afirmado que la salida de prisión del exconseller de Interior Joaquim Forn y los líderes soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart permitiría "volver a situar el terreno del conflicto en lo político".

El juez del Supremo Pablo Llanera recibe hoy la declaración como imputados de Forn, Sànchez y Cuixart, que se encuentran en prisión preventiva por un presunto delito de rebelión por su participación en el proceso hacia la declaración unilateral de independencia de Cataluña, entre otros delitos.