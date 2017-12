El PDeCAT ve obligado entenderse con ERC y CUP para restituir a Puigdemont

"Queremos trabajar en el restablecimiento del Govern. No aceptaremos de ninguna de las maneras que no se acepte que Puigdemont y los consellers no ostenten sus responsabilidades", ha manifestado en rueda de prensa tras una reunión de la ejecutiva ampliada del partido para valorar los resultados de las elecciones del 21 de diciembre.

Según Pascal, desde "la más profunda discrepancia ideológica" que ha manifestado en diversas ocasiones con ERC y CUP, ha insistido en la necesidad de ponerse de acuerdo en todo lo relativo a las aspiraciones catalanas.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)