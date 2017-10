PDeCAT exige a senadores del PSC que por "dignidad" voten en contra del 155

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha exigido hoy a los senadores del PSC que voten en contra del 155 por la "dignidad de las instituciones y del país" y por "coherencia" y ha advertido de que su partido valorará la revisión de los acuerdos municipales con el PSC si avalan estas medidas.

En rueda de prensa en el Parlament, Pascal ha asegurado que las medidas del 155 suponen la "aniquilación total de las instituciones catalanas" y, en este sentido, ha exigido a los senadores del PSC que se desmarquen de las directrices del PSOE y voten en contra del mismo en la sesión del Senado del viernes.

Así, y dirigiéndose al PSC, la coordinadora general del PDeCAT ha apelado a la "dignidad de las instituciones y del país" y a la "coherencia" de los socialistas catalanes para que se posicionen en contra de las medidas del 155, ya que se trata de un partido que "ha ayudado de forma muy clara a la constitución de las instituciones catalanas": "Por dignidad histórica, exigimos a los senadores del PSC que voten en contra", ha insistido.

Pascal ha precisado que se estudiaría caso a caso, ya que tiene la certeza de que hay "alcaldes y concejales" socialistas que "se sienten incómodos".

Preguntada si en el pleno del jueves podría levantarse la suspensión de la declaración unilateral de independencia, Pascal ha explicado que el objetivo de este pleno monográfico es el de valorar las consecuencias del 155, por lo que no se ha hablado si este "debe servir para levantar o no la suspensión", si bien ha recordado que todavía no se ha cerrado su contenido:

"Hay que ir paso a paso, y ahora se trata de defender las instituciones catalanas (...) y no avanzar posibles escenarios", ha argumentado.

En este contexto, la dirigente del PDeCAT ha asegurado que su partido "no se moverá ni un milímetro" de oferta de diálogo, pero tampoco de la ejecución del mandato del referéndum del 1 de octubre.