PDeCAT se mantendrá "fiel" a Puigdemont y su govern ante el "golpe del 155"

El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha asegurado que se mantendrán "fieles" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a su Govern ante el "golpe del 155" y el "ataque a la democracia" que hoy se quiere perpetrar.

"No suspenden la autonomía, van más allá", ha afirmado Cleries durante su intervención en el turno en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que se votará en la Cámara Alta.

Dirigiéndose al presidente del Gobierno, el senador independentista ha explicado que si se ha llegado a este punto es porque "ustedes solicitaron firmas contra Cataluña" y con aquella sentencia del TC sobre el Estatut "expulsaron del marco constitucional" a los catalanes.

Eso fue así, ha dicho, porque había un Estatuto aprobado por las Cortes, el Parlament y "refrendado" por los catalanes. "Hoy se arrepiente de eso, pero va tarde", ha asegurado tras acusar a Rajoy de trasladarles ahora la responsabilidad de la crisis en Cataluña.

Además, ha cargado contra el Ejecutivo por atacar la "dignidad" de los catalanes y "pararles" el autogobierno al recurrir al Constitucional leyes autonómicas, como la de la pobreza energética o el impuesto a las grandes fortunas.

También se ha dirigido expresamente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sentado en la bancada del Gobierno, para asegurar que la economía catalana empezó a ir mal "cuando usted interviene".

Cleries ha señalado que ahora se ha visto la "careta" de un Estado "represor y antidemocrático", aunque el 155 se lleva aplicando en Cataluña desde hace tiempo.

Los catalanes, ha insistido, "no quieren imponer nada" porque lo que piden -ha asegurado- es un referéndum acordado, al contrario de lo que pretende Madrid al "imponer" que Rajoy sea el presidente de Cataluña.

Y en este contexto, le ha pedido a Rajoy que no les dé "lecciones" de diálogo, recordando que Puigdemont le pidió una reunión sin condiciones que él no aceptó. "Me sabe mal decírselo pero no puede hablar de diálogo porque con Cataluña no ha querido dialogar", ha concluido.