PDeCAT pregunta al Gobierno por qué quería que acudiese Puigdemont al Senado si estaba decidido a aplicar el 155

El portavoz ha explicado que Puigdemont tenía "mucho interés" en comparecer, pero que se ha producido "un desfile de ministros" en las últimas horas afirmando que nada paralizaría la aplicación del 155. "¿Por qué tenían interés en hacerle venir si no había nada que hacer?", ha preguntado.

Cleries ha asegurado que el presidente catalán no puede presentarse en el Senado para no ser respetado y ha negado que por parte de la Generalitat se haya roto así ningún puente que evitase la aplicación de medidas de intervención de Cataluña. "Nos han engañado desde el primer día con un falso diálogo que no ha existido nunca", ha resumido.

También se ha manifestado al respecto la portavoz de ERC, Mirella Cortés, para quien ha sido el Gobierno el que se ha negado sistemáticamente al diálogo con la Generalitat. "En vez de diálogo, amenazas y represión", ha dicho.