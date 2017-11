PNV dice que, aunque lo de Cataluña es "un precedente peligroso", las "relaciones con PP se mantienen absolutamente"

El portavoz parlamentario del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha considerado que lo acontecido en Cataluña con la aplicación del artículo 155 de la Constitución supone "un precedente peligroso", aunque ha afirmado que las "relaciones con PP se mantienen absolutamente".

Por otro lado, ha reiterado que "no hay clima" para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y ha advertido al Partido Popular que si tiene prisa puede recurrir a "la mayoría del 155", en referencia al PSOE y Ciudadanos.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, el representante jeltzale ha indicado que "no tiene sentido" participar ahora en la comisión sobre el modelo territorial impulsada por el PSOE en el Congreso, pero no descarta hacerlo en el futuro.

Tras recordar que no hay presentado un proyecto de presupuestos para 2018 por parte del Ejecutivo central, ha incidido en que el Gobierno de Mariano Rajoy tampoco "se ha acercado" al PNV de cara a buscar un acuerdo.

En esta línea, ha reiterado que en la actualidad "no hay un clima adecuado para hablar de ello", por lo que si el Gobierno tiene "prisa" debiera recurrir a "la mayoría del 155 y es ahí donde debería buscarlo".

"Vamos a ver qué sucede tras las elecciones de Cataluña y si las cosas se encauzan. Si la ciudadanía catalana expresa su opinión y, a partir de ahí, qué dibujo queda del Parlament. Veremos qué gobierno hay, cómo afronta la situación el Ejecutivo central y si la situación se normaliza", ha valorado.

Esteban, que ha reconocido que el PNV no va a dejar de hablar con el PP como tampoco deja de hacerlo con el resto de formaciones, ha incidido en que las "relaciones se mantienen absolutamente" con los populares.

A juicio de los jeltzales, la situación generada en Cataluña supone un "precedente peligroso", ya que se ha interpretado el artículo 155 de la Constitución de modo "extensivo" en "materias que el constituyente negó expresamente, como es el caso de la disolución parlamentaria".

"El 155 estaba pensado para otras cosas, para la ejecución de leyes, y ha tenido una interpretación extensiva por lo que es un precedente que no hace ninguna gracia. En esta situación, hablar de acuerdos a nivel de presupuestos pues no", ha remarcado.

De este modo, ha considerado que la aprobación en Consejo de ministros de la ley del Cupo y del Concierto es únicamente "una señal de que el Gobierno debía cumplir el acuerdo presupuestario de 2017 y esto estaba incluido". Además, ha advertido de que el Ejecutivo debería haberlo hecho antes.

"Nuestras relaciones con el PP consisten en tener un diálogo fluido y haber sellado un acuerdo presupuestario para 2017 que, por nuestra parte, está cumplido y por su parte hay parte en fase de cumplimiento", ha añadido.

Por ello, ha incidido en que si el PP se dirigiera al PNV "veríamos cómo está la cosa". Además, ha reconocido que, a día de hoy, el PNV no tiene "ninguna petición concreta" que hacer al Ejecutivo central ya que "no hemos hecho una reflexión sobre ello".

COMISIÓN SOBRE MODELO TERRITORIAL

Cuestionado por las razones por las que el PNV no está tomando parte en la comisión sobre el modelo territorial en el Congreso de los Diputados, Esteban ha reconocido que, pese a todo, los jeltzales saludan la iniciativa y no tienen nada "en contra de ella".

"Nos parece un paso positivo, ante la falta de diálogo, y nos gustaría que tuviera éxito, pero convocarla en medio de una campaña electoral en Cataluña, cuando los grupos catalanes se niegan a participar y cuando el motivo principal ha sido la crisis catalana... tampoco tiene mucho sentido abrirla en estos momentos", ha afirmado.

A su juicio, si el objetivo es un acuerdo se debe buscar "un clima más sereno" y una campaña electoral como la catalana "no ayuda a ello". "Por eso pedimos que se esperase un poco más. No voy a decir que no participaremos hasta el final, pero ahora no tiene sentido", ha sostenido.

Asimismo, Esteban ha advertido también de los comparecientes que se pueden pedir para tomar parte en la Comisión. "Me gustaría que fueran discursos abiertos y comprensivos con el hecho de que hay dos problemas, catalán y vasco, que puede tener solución y abrir cauces de diálogo. No hay que tener miedo ni dogmas prefijados por ninguna de las partes", ha expresado.

Por otro lado, ha considerado que, en el actual clima, el hecho de que acudieran los "líderes de los partidos no aportaría nada". "Si ahora van los líderes de los partidos ocurrirá que exacerbarán su discurso para intentar atraer votantes. Me gustaría que hablaran en privado y vieran las posibilidades y límites. Eso sería más efectivo que declaraciones públicas", ha incidido, al tiempo que ha reconocido que si llaman al lehendakari "casi sería de mala educación no ir".

Por otro lado, ha reconocido que hubo un planteamiento del PSOE para que el PNV presidiera la comisión, pero ha señalado que lo que se necesita es que haya "voluntad de llegar a acuerdos y una base real que diera a luz soluciones, lo que no está asegurado".

GÜRTEL

Por último, y en referencia a que la Audiencia Nacional vaya a dejar este viernes visto para sentencia el juicio de los 37 acusados del caso Gürtel, Esteban ha considerado que va a servir para "dejar claro que la justicia debe ser más rápida".

"La sociedad merece conocer la verdad. Las responsabilidades que se deriven habrá que leerlas pero son comportamientos inaceptables", ha finalizado.