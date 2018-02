PNV acusa a Ciudadanos de "envolverse en la bandera" de España y "morder" al PNV para lograr el 'sorpasso' al PP

En declaraciones realizadas en Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Mediavilla ha lamentado que Cs, en el ámbito político, esté "intentando calentar el ambiente a costa del PNV" y, por ello, cree que ha preguntado al PP, su "socio y colaborador", por su opinión sobre lo que el partido de Albert Rivera ha calificado de "propuesta de referéndum independentista planteada por el PNV en el Parlamento Vasco".

Esto se ha sumado a las declaraciones de la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, que ha reprochado a los populares que "el 0,6% del censo pueda condicionar la política española", como se vio con 'el cuponazo', en alusión al Cupo Vasco, y ha considerado que los populares están pensando "más en cómo contentar al PNV que en cómo gobernar para el conjunto de los españoles", pese a que la formación dirigida por Andoni Ortuzar plantea "un segundo Plan Ibarretxe", en un nuevo "órdago a la soberanía nacional" de España.

Koldo Mediavilla ha considerado que hay posibilidades de "llegar a un acuerdo" en torno a su propuesta de "nuevo estatus". "Nos vamos a esforzar por que ese acuerdo sea posible. Si no, no hubiéramos presentado ni tan siquiera un papel", ha apuntado.

En esta línea, ha emplazado a "hacer un verdadero esfuerzo por recuperar la política con mayúsculas". "De la misma manera que el PNV ha hecho un esfuerzo para no plantear su desideratum político más elevado en la propuesta que ha hecho, está dispuesto a volver a hacer un ejercicio de flexibilidad para llegar al acuerdo más amplio posible que posibilite un acuerdo entre vascos que poder ofrecer al Estado un nuevo pacto de convivencia en el que una generación de vascos se sientan cómodos en el próximo futuro", ha manifestado.

EN BUSCA DEL 'SORPASSO'

A su juicio, "lo que está haciendo Ciudadanos, que es una marca envuelta en una bandera, un partido icónico, sin ideología", es "morder al PNV buscando un sorpasso que, según las encuestas, parece que tiene próximo, pero las encuestas, encuestas son".

Para el miembro de la Ejecutiva del PNV, se está intentando "agitar al PNV" para poner en "una situación de dificultad o de incomodidad" al PP, aunque los jeltzales no entienden por qué. "Si quieren plantear al PP algo, que lo hagan, pero que dejen al PNV y a Euskadi tranquilos", ha emplazado.

Mediavilla cree que todo esto se circunscribe a una operación "en la que alguien está interesado en este momento en segar la hierba debajo de los pies del PP, que es muy lícito y legítimo", pero ha pedido "que utilicen medios directos y democráticos, dejando a los demás en paz".

El secretario de Relaciones Institucionales del PNV considera "previsible que haya un cierto auge de la imagen de Ciudadanos", pero ha alertado de que "no es un partido al uso", sino "un partido de casting, con una serie de personajes de aluvión, que ha llegado de múltiples lugares ideológicos, sin una ideología concreta".

"Simplemente se ha aprovechado la circunstancia de envolverse en la bandera española y, a partir de esa circunstancia, intenta explotar un patriotismo español que, vinculado a los problemas de articulación del Estado, en muchas partes de la península tiene buena venta", ha dicho, para señalar que a ello se unen "los problemas de corrupción" que tiene el PP y "la falta de iniciativa política de otras formaciones".

En todo caso, ha manifestado que "el éxito de Cs puede ser efímero". "Ya hemos conocido otras experiencias de partidos formados en base a la imagen y al eslogan que han terminado en el borde de la cuneta", ha apuntado.

PEAJE ELÉCTRICO

Preguntado por si le preocupa que la Comisión Europea vaya a investigar el acuerdo alcanzado entre el PNV y el PP para la rebaja de la tarifa eléctrica a empresas vascas, ha afirmado que le preocupa es que el ministro de Energía Álvaro Nadal haya hecho esto público cuando lo primero que tenía que haber hecho era cumplir lo pactado en 2017.

"Y lo ha hecho público, prácticamente lavándose las manos, y diciendo que era imposible cumplir con el acuerdo porque había un expediente abierto desde la UE y, además, que se necesitaría, por añadidura, la aprobación de los Presupuestos de 2018", ha criticado.

En concreto, sobre el expediente de Bruselas, Koldo Mediavilla ha señalado que el Gobierno español "haría muy bien en defender que las medidas aprobadas" no son "puntuales y excepcionales que afectan a determinadas empresas, sino al ámbito general de todas las empresas y que, como tal, no pueden ser entendidas como ayudas de Estado".

"CHANTAJISMO FUERA DE LO COMÚN"

Asimismo, ha calificado de "chantajismo fuera de lo común" que, para cumplir el acuerdo, se pida el apoyo a los PGE de 2018, y ha insistido en que no hay "nada" que indique que su partido pueda respaldarlos "hoy por hoy" porque la situación no ha variado. "El 155 sigue aplicándose, el bloqueo en Cataluña sigue ahí, no hay ninguna alternativa de ningún tipo y, en tal sentido, el PNV no tiene ni voluntad política de apoyar ningún tipo de Presupuesto", ha reiterado.

Tras mostrar su deseo de que se vuelva "a la normalidad y a la democracia", ha indicado que, "para resolver los problemas hay que abordarlos, no enquistarlos, y esta situación no conduce a nada bueno o a nada nuevo".

En cualquier caso, ha dicho que el PNV está dispuesto a hablar siempre con todos, "incluso con Ciudadanos". Además, ha recordado que su partido solo tiene cinco parlamentarios en Madrid, y ha emplazado a los populares a "fijarse" en su socio, Cs, o en el PSOE. "Por mucho que busque el apoyo del PNV, que no lo van a tener hoy por hoy, es imposible aprobar unos Presupuestos si no tiene otras mayorías", ha precisado.

Por ello, ha explicado que habrá que ver si la situación en Cataluña "puede ser revertida" y se abre "una vía de diálogo y de solución al enquistamiento territorial que allí se ha producido". "En tanto en cuanto eso no sea posible, el PNV no va a apoyar los PGE", ha concluido.