PNV cree que "la avaricia electoral" de Cs es "un obstáculo más importante" para el Gobierno que su apoyo a los PGE

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que, antes de que se puedan crear las condiciones necesarias para que los jeltzales puedan entrar a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como el fin de la aplicación del 155 en Cataluña, existe "un obstáculo más importante", que es "la avaricia electoral" del partido de Albert Rivera. "Ciudadanos es como estos perros de caza mayor que, cuando han probado la sangre, no quieren soltar la presa", ha afirmado.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar ha considerado que "ahora el PP tiene un problema previo, que es qué hace Ciudadanos y cómo se comporta como socio preferente". "El PNV le aporta los cinco últimos escaños, pero antes son necesarios muchos más", ha indicado.

En este sentido, ha apuntado que Cs es "como estos perros de caza mayor que, cuando han probado la sangre, no quieren soltar la presa". En este sentido, considera que el partido presidido por Albert Rivera "está haciendo el cuento de la lechera de cuántos escaños podría sacar si tumbara al Gobierno de Rajoy", ha añadido.

A su juicio, esto es "una irresponsabilidad absoluta, pero casi todo lo que hace Ciudadanos es irresponsable, así que no sería una cosa muy de extrañar". "Nosotros no vemos esto como una liberación o no (por no tener que decidir su apoyan los Presupuestos estatales). Nosotros hemos dicho que ojalá se dieran las condiciones para que nosotros pudiéramos ir a negociar a Madrid. Y en eso no tengo empacho, creo que la estabilidad es buena para todo el mundo", ha indicado.

Tras considerar que la estabilidad "es buena para Euskadi" y sería "muy buena para Cataluña", ha dicho que "ojalá" se pueda conformar el Gobierno "que ha salido de las elecciones", y ha mostrado su deseo de que también hubiera un clima estable en el Estado y en el Gobierno español.

"Lo que pasa es que hay una situación y un clima político que hace casi irrespirable la política en Madrid. Entonces, ojalá se creen las condiciones para que podamos negociar porque, en cuanto se produzcan, nosotros nos sentaríamos a negociar, pero se tiene que producir y no nos tenemos que hacer trampas en el solitario", ha añadido.

Sin embargo, ha explicado que "no hay que hacerse trampas en el solitario" porque, "a día de hoy", antes de que se levante la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se generen las condiciones para que su partido "pueda sentarse, hay un obstáculo mucho más importante, que es la avaricia electoral de Ciudadanos". "No es un partido, es una especie de UTE, de unión temporal de personas que quieren ocupar el poder como sea", ha subrayado.

RELACIONES

El líder del PNV ha manifestado que su formación habla con "todo el mundo" menos con Ciudadanos porque hace "akelarre" con la formación jeltzale. "Nosotros seguimos manteniendo nuestra actividad y nuestra relación ordinaria con el Gobierno español como un grupo de control, de oposición allí, de una oposición constructiva", ha indicado.

Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo vasco "tiene obligación de estar intentando mejorar las relaciones con el Gobierno español". "Eso no vamos a cambiarlo y creo que es bueno que sea así. Bastantes líos hay y bastantes faltas de sintonía e incapacidades para hablar, como para que esos pequeños espacios que hay de colaboración y diálogo político los abortemos también", ha indicado.

Preguntado por si se está hablando del acercamiento de presos, ha dicho que "el diálogo no llega a esas profundidades ni para temas tan delicados". "Madrid ha entrado en una fase de crispación política en la que solo se hacen declaraciones, pero política no hay ni encima de la mesa ni entre bambalinas ni detrás de las bambalinas. No hay nada", ha indicado.