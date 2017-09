PNV aspira a una Euskadi soberana, con "estructuras de Estado" y una "relación de vecindad" con España

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha explicado que el PNV aspira a que Euskadi logre unas "estructuras de Estado" en el marco de un modelo confederal, que le permita disponer de su propia "soberanía" y en el que la permanencia en España sea "voluntaria", de forma que pueda haber una "relación de buena vecindad".

Además, ha advertido de que, si no cambian las actuales "circunstancias" en relación con la situación de Cataluña, será "una quimera" que su partido pueda apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Egibar ha planteado esta reflexión durante su intervención en el Debate de Política General que celebra este jueves el Parlamento Vasco, en el que ha denunciado que la respuesta del Gobierno central al proceso soberanista de Cataluña evidencia que el Estado español "no ha madurado democráticamente ni se ha adaptado a los nuevos tiempos".

El portavoz 'jeltzale' ha aludido a la propuesta de "Estado confederal" realizada por el lehendakari como fórmula para salir del "laberinto" político y territorial en el que se encuentra el Estado.

"En definitiva, cuando hablamos de confederación, hablamos de estados que conservan su soberanía y se rigen por unas determinadas leyes comunes", ha precisado Egibar. El parlamentario del PNV ha citado la Unión Europea como ejemplo de estructura confederal, y ha explicado que esta forma de organización territorial permite que la "adhesión" de cada miembro sea "voluntaria".

"La pertenencia no puede ser obligada, aunque esto igual es muy fuerte para el PP", ha manifestado. Egibar, que ha reivindicado el carácter de "nación" para el País Vasco, ha explicado que su partido aspira a lograr "un acuerdo de buena vecindad" con el Estado español.

"LEYES COMUNES"

De todas formas, ha precisado que esa relación podría consistir, incluso, en la existencia de unas "leyes comunes". En opinión de Egibar, "ése es el vínculo confederal que, en el fondo, subyace en el Concierto y en el Convenio", en referencia a las normas que regulan las relaciones económicas entre Euskadi y el Estado, en el caso del Concierto Económico, y entre Navarra y el Estado, en el del Convenio.

Egibar ha destacado que "hasta los detractores" del modelo confederal "reconocen" que esa fórmula de relación existe en ambas normas. Por ese motivo, considera en que el "anclaje" constitucional de esta fórmula se encuentra en los derechos históricos reconocidos en la Constitución para los territorios de Euskadi y para Navarra.

"NO ES UN CAPRICHO"

El portavoz parlamentario del PNV considera que Euskadi "necesita estructuras de Estado", algo que "no es un capricho", sino una necesidad propia de "una comunidad política que es mayor de edad".

A su juicio, esta vía permitiría salir del "laberinto judicial y político" en el que -según ha denunciado- se ha convertido el Estado autonómico. Por ese motivo, ha asegurado que es necesario acometer una "reordenación" que, incluso, pueda "trascender" al título octavo de la Constitución, que regula la organización territorial del Estado.

CONSULTA

El parlamentario del PNV ha recordado que la propuesta que ha planteado su grupo en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco plantea la celebración de una "consulta habilitante" como un primer paso para el ejercicio del "derecho a decidir".

Además, ha reiterado su apuesta por combinar el "principio democrático", que permitiría canalizar la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca, con el principio de legalidad, aunque ha cuestionado que el Estado español esté "dispuesto" a asumir este compromiso.

CATALUÑA

Egibar también ha aludido al proceso soberanista de Cataluña, hacia el que ha mostrado su "respeto y admiración". El representante del PNV ha lamentado que los derechos básicos de quienes impulsan el referéndum soberanista están siendo "vulnerados". En este sentido, ha afirmado que Euskadi ya tiene "experiencia" en este tipo de situaciones, y ha recordado el rechazo del Congreso de los Diputados a debatir en 2005 el conocido como 'Plan Ibarretxe'.

En respuesta a quienes han emplazado al PNV a romper sus relaciones con el PP debido a la respuesta del Gobierno central al proceso catalán, ha recordado que el acuerdo presupuestario de 'jeltzales' y 'populares' se limita a los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Egibar ha asegurado que si no cambian las actuales "circunstancias", el hecho de que el PNV pueda apoyar los PGE de 2018, no pasar de ser "una quimera o un futurible". "Y el diccionario dice que un futurible es algo que no va a suceder", ha añadido.

En su intervención, Egibar también ha reiterado su emplazamiento a la izquierda 'abertzale' para que realice una "revisión crítica del pasado" como paso previo para "poder edificar un futuro compartido en la construcción política democrática".

En materia económica, ha recordado que el Gobierno "no puede sustituir" el papel de las empresas y del capital privado, por lo que su actuación ha de limitarse a apoyar al tejido productivo mediante la construcción de las infraestructuras adecuadas o el apoyo a sus procesos de internacionalización o innovación.