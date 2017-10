PNV pide al Gobierno que busque acuerdo que acepte que Cataluña es un pueblo

El senador del PNV Jokin Bildarratz ha reclamado a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que "toda la acción de su gobierno vaya dirigida, no a aplicar el 155, sino a la búsqueda de un acuerdo" que evite dicha aplicación, lo que a su juicio no se producirá si el Gobierno no acepta que Cataluña es "un pueblo".

"Les guste o no, Cataluña no es únicamente una comunidad autónoma y Euskadi tampoco, porque son un pueblo, y no aceptar esta realidad es desconocer por dónde puede ir una solución, porque no conocen dónde está el problema", ha argumentado.

Bildarratz, en su intervención esta tarde en la comisión del Senado que tramita el 155 ha sostenido que, "mientras hay vida, hay esperanza" y todavía puede desbloquearse el problema con Cataluña si el Gobierno pone "todos sus esfuerzos" en una vía de acuerdo con el president Puigdemont.

Después, en un nuevo turno, ha sido mucho más duro al avisar de que el Ejecutivo quiere "intervenir y controlar" el Parlament, el Govern, la seguridad y los medios de comunicación. "Quieren hacerse con todo el poder en Cataluña, judicial, ejecutivo y legislativo, sin pasar por las urnas, y eso es directamente ilegal e inconstitucional", ha advertido.

Y ha añadido que, si se aprueban las medidas, será "pervirtiendo" el propio artículo 155, utilizado "de una manera discrecional, excesiva, desproporcionada e injusta" y que, a su entender, no servirá para mejorar la convivencia en Cataluña.

"Pueden compartir o no la realidad plurinacional, pero tienen que ser conscientes de que existe y de que sigue demandando una solución política. Pretender que la solución es el 155 es no entender nada", ha apostillado.

La solución, según su punto de vista, pasa por atender, tratar y resolver por el Estado la aspiración de independencia de Cataluña como una "aspiración legítima", abrir un diálogo inspirado en el deber de negociar "de buena fe" y acordar un referéndum pactado y vinculante.

"Realismo, reconocimiento, respeto, altura de miras y generosidad. Les pido una reflexión pausada antes de tomar una decisión excepcional nunca antes adoptada", ha resumido Bildarratz.

De las medidas del 155, a cuya aplicación ha manifestado su "contundente negativa", ha destacado como la más grave el cese del presidente, por considerar que algo así en la "conciencia catalana", igual que un lehendakari, tiene una "serie de intangibles que hace que sea muy importante".

Convencido de que las medidas que propone el Ejecutivo suponen que ha "suspendido la autonomía" de Cataluña "de la primera a la última letra", Bildarratz ha denunciado la falta de competencia del Gobierno para aplicar este tipo de medidas, según su criterio.

Destituir al presidente de la Generalitat y a los consellers "va contra el sentido común y contra lo derechos fundamentales", se ha quejado, ya que suponen "una privación ilegítima" del derecho al voto de los catalanes, que eligieron en las urnas a un parlamento que invistió a un presidente, "les guste o no les guste", ha dicho.

También ha argumentado que con estas medidas se suspende "de facto" la autonomía, "de la primera a la última letra", lo que va en contra del artículo 2 de la Constitución, y significan además una intervención del poder ejecutivo en la función legislativa.

"Díganme ustedes dónde está la separación de poderes. Díganme si eso es cumplir la ley", ha apuntado el portavoz del PNV, en cuya opinión la propuesta del Gobierno es "una desproporción de arriba a abajo". "¿De verdad le parece que con el cese del president va a recuperar la convivencia?", se ha preguntado.