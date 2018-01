PNV cree que Rajoy debe "levantar cuanto antes el 155" y los políticos catalanes "leer los tiempos inteligentemente"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el diputado jeltzale ha reiterado que su partido "siempre va a estar dispuesto a hacer política", pero "siempre que haya unas bases con las que se pueda realizar" y, en este sentido, ha subrayado que el artículo 155 de la Constitución "sigue en vigor" en Cataluña.

Por ello, espera que "los agentes políticos reaccionen". De este modo, ha apuntado que al Gobierno de Mariano Rajoy, "para su bien, le interesa cuanto antes levantar el 155", pero también "a los agentes políticos catalanes hay que pedirles acción, resolución y leer los tiempos inteligentemente".

"Y a partir de ahí a ver si se van abriendo luces", ha añadido Esteban, que ha recordado que "la mayoría independentista tiene los mimbres para formar gobiernos" y ha esperado que "ojalá que no se dieran resoluciones absurdas como, por ejemplo, mantener en prisión a las personas que están ahora".

En este sentido, ha censurado que se decidiera denegar la puesta en libertad del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras porque "se venía a decir que había un delito de sedición, hacía falta incitar a la violencia, pero la violencia de la que se estaba acusando al Gobierno catalán era de los porrazos que dio la Policía Nacional el 1 de octubre".

"Me parece que esto es rizar el rizo y no tiene ningún sentido", ha manifestado Estaban, que ha considerado que la prisión provisional "está para otro tipo de delitos" y no para asuntos como éste con "contenido político, al que la prisión no va a contribuir a solucionarlo, sino todo lo contrario". A su entender, los jueces "no pueden abstraerse de la situación real, la situación política".

Por otro lado, el diputado jeltzale ha considerado que el Gobierno de Mariano Rajoy "no tiene ningún interés en que se abra tempranamente el nuevo periodo de sesiones" en las Cortes y, aunque haya actividad en las Comisiones, no habrá plenos hasta febrero.

Esteban ha recordado que "hay otros actores que juegan" y, según ha indicado, el PSOE también "juega dando bazas al Gobierno y que puedan pasar cositas" y habrá que preguntarse "qué quiere hacer Ciudadanos", que ha hecho "una especie de amago" de "igual no dar cobertura presupuestaria" al Ejecutivo.

En cualquier caso, ha matizado que "incluso si no hubiera presupuestos", el Gobierno "quizá no convocaría elecciones" y podría continuar la legislatura con "una serie de decretos ley", que "puede que el PSOE o Ciudadanos estuviesen interesados en apoyar, por ejemplo, en cuanto a solucionar determinada financiación puntual, aunque fuera provisional, de las comunidades autónomas o tema funcionarial...". "Una especie de puente presupuestario", ha explicado.