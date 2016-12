El PNV ve el mensaje del Rey "buenista, contradictorio y negacionista"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado hoy que el mensaje transmitido anoche por el rey Felipe VI fue "en lo social buenista, en lo político contradictorio y en lo territorial negacionista".

En declaraciones a los medios en la sede del PNV en Bilbao, Esteban ha dicho que el discurso del monarca fue "un poco como el 'día de la marmota', solo que, si Bill Murray en la película estaba 'atrapado en el tiempo", el Rey parece que esta atrapado en el trono".

El portavoz del PNV ha considerado que el Rey incurrió en "contradicciones", porque "dijo que no puede caber en la España de hoy la negación del otro" y, a juicio de Esteban, "habría que preguntarse quién niega al otro".

"Los nacionalistas vascos no negamos que existe una nación española, pero la casa real y los gobiernos de turno sí niegan la existencia de una nación vasca, que es el sentimiento de muchos vascos", ha señalado Esteban.

"Si en la España de hoy no puede caber la negación de otro, debía empezar a apuntárselo la propia casa real", ha añadido.

El diputado vasco ha indicado que, cuando Felipe VI habló de "lo inadmisible de la vulneración de las normas y del respeto a la ley", "todos" entendieron que "se estaba refiriendo muy probablemente a la situación catalana, pero -ha remarcado- debería ampliar el objetivo de su mirada y darse cuenta de que quien empieza a incumplir la ley han sido los propios gobiernos del Estado".

Al hablar de cumplir la ley, según Esteban, el Rey "quizás se estaba refiriendo a que desde 1979, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía (del País Vasco), aún no está cumplido".

En cuanto a la petición del Rey de no "abrir heridas cerradas", el portavoz del PNV ha asegurado que "hay algunas heridas que no han sido cerradas y que siguen estando abiertas, y la Constitución y la ley no consiguió solucionarlas, y son el conflicto catalán y el vasco".

"No se cerró y todo eso es necesario afrontarlo. Por lo tanto, hay algunos temas que es increíble que desde el Gobierno y casa real se tomen como una especie de enfrentamiento cuando resulta que lo que se pretende es que de una vez por todas se afronten los problemas, se acepte y se reconozca que hay una herida y hay que tratarla", ha agregado.

Por lo demás, Esteban ha dicho que el discurso de Felipe VI estuvo "lleno de lugares comunes revisitados: familia, solidaridad, esfuerzo... Tópicos".

"En lo estético ha cambiado en su actuación con respecto a su padre, pero en los contenidos, el mensaje y la posición de la Corona seguimos estando en lo mismo y sin afrontar temas que nosotros creemos que son importantes", ha opinado el diputado del PNV.

Esteban se ha referido también a que, de las "1.682 palabras" del discurso del Rey, hubo "dos en euskera": "Eguberri on" (feliz Navidad).