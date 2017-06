PNV ve las competencias pendientes "irrenunciables", pero insta a "pensar no ya en este Estatuto sino en el futuro"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha sostenido que las competencias pendientes del Estatuto de Gernika son "irrenunciables", aunque ha considerado que "hay que pensar no ya en este Estatuto sino en el futuro".

En una entrevista concedida a Radio Popular, recogida por Europa Press, el representante jeltzale ha afirmado además que es "muy difícil", tanto para el Gobierno español como para el catalán, "virar en estos momentos" sus posiciones por lo que la jornada posterior al 1 de octubre --fecha fijada para celebrar el referéndum-- "nos vamos a encontrar con una Cataluña que no será la de hace 10 años".

Preguntado por los Presupuestos Generales del Estado de 2018, Esteban ha reconocido que en la actualidad se está hablando del techo de gasto, cuya votación se realizará el 11 de julio, y ha matizado que, "en cualquier circunstancia y con cualquier agente político", si al PNV le piden hablar "hablamos".

En lo que afecta a una posible negociación, ha reconocido que el Gobierno vasco tiene como "referente" el Estatuto, pero "ya veremos cuáles son las prioridades y en una negociación no hay que avanzar nada en principio".

"Fijar apriorismos y competencias no conduce a nada", ha indicado en referencia a las transferencias de las competencias de prisiones, gestión de la Seguridad Social y ferrocarriles, aunque ha sostenido que se trata de "tres referentes que tenemos".

De este modo, ha resaltado que "no hay ninguna negociación en estos momentos sobre los presupuestos" y ha confiado en que ley del Cupo se presente en el Congreso después del verano y se apruebe "perfectamente".

"Lo que hay ahora sobre la mesa es un tema importante. Yo ya empiezo a dejar de hablar del Estatuto actual y prefiero hablar del futuro, del nuevo estatus que primero debe acordarse en el Parlamento vasco y luego encontrar su cauce en Madrid", ha valorado.

De este modo, ha afirmado que las competencias pendientes son "irrenunciables", pero "también hay que pensar no ya en este Estatuto no cumplido en tantos años sino en un futuro que tiene que englobar eso y mas". CATALUÑA

Respecto al referéndum convocado en Cataluña para el mes de octubre, ha considerado que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va a intentar por todos sus medios hacer la convocatoria, "que tampoco es fácil llevarlo a cabo en la práctica".

"Habrá que ver quién firma el decreto de la convocatoria... quien se reúne más con la vicepresidenta del Gobierno es el señor Junqueras (presidente de Esquerra Republicana de Catalunya) y detrás de toda esta actividad no está solo el derecho a decidir de Cataluña sino tambien hay posicionamientos sobre el día después y quién va a liderar qué en Cataluña a futuro", ha subrayado.

A su juicio, hay cosas que "no están en la superficie", pero son necesarias para comprender "los movimientos de cada uno" al basarse en "una lucha por el poder y el reposicionamiento político en Cataluña".

Asimismo, ha advertido de que es "muy difícil" para el Gobierno español y catalán "virar en estos momentos", ya que Madrid no ha dado 'chance' a "poder abrir algunas puertas por ser muy rígido".

"La corriente subterránea tampoco deja margen a nada. A quien haga una propuesta o algo transitorio se le va tachar de traidor. No hay manera. ¿Quién tendrá más fuerza? No lo sé pero el día 2 de octubre nos vamos a encontrar con una Cataluña que no será la de hace 10 años. Hay un problema que va más allá del problema nacional, de agravio", ha indicado.