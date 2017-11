El PNV alerta de las "prisas" por constituir la comisión de reforma territorial la próxima semana: Es un error

"Para que las cosas funcionen hay que saber elegir los momentos y me parece que meter prisas ahora no sé para que alguien justifique qué, me parece un error", ha dicho, en declaraciones en el Congreso antes de la reunión de la Junta de Portavoces.

El nacionalista vasco se ha quejado de que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, no le haya comunicado la constitución, el próximo 15 de noviembre, de esa comisión, en la que su partido no ha registrado ninguna representación ni se plantea, por el momento, cambiar de opinión.

NO TIENE SENTIDO SIN ERC Y EL PDECAT

A su juicio, no se puede constituir una comisión de esas características "en plena campaña electoral en Cataluña, con la aplicación del 155 y con el Govern detenido" y, además, tampoco tendría sentido cuando ni ERC ni el PDeCAT tienen intención de participar en ese órgano parlamentario.

"Yo supongo que cuando se propone una comisión es con la intención de que tenga éxito, fructifique y salga algo de ahí", ha dicho Esteban, insistiendo en que aunque la propuesta de este foro está "bien" y puede resultar "interesante", ese valor puede verse "echado a perder" por las "prisas".