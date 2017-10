El PNV contesta a la vicepresidenta que abandone la vía del 155 y apueste por "la búsqueda del acuerdo"

Bildarratz ha contestado así a la intervención en la Cámara Alta de la número dos del Gobierno, quien ha defendido el empleo de este artículo en la comunidad catalana. El senador vasco ha lamentado "la preocupación y la incertidumbre" que ha predominado este jueves y ha expresado su deseo de que se alcance una solución a un problema que les "preocupa".

"Mientras hay vida, hay esperanza", ha afirmado dirigiéndose directamente a Santamaría, y ha instado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a no dirigir la acción en la vía del 155 "sino en la búsqueda del acuerdo". Por ello, ha insistido en la necesidad de establecer un diálogo y ha señalado que Cataluña, al igual que el País Vasco, "no es únicamente una comunidad autónoma", sino "un pueblo". En este sentido, considera que mientras el Gobierno no acepte "esa realidad" seguirá sin conocer "dónde está el problema".

¿HA HABIDO DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA?

Por otra parte, Bildarratz le ha trasladado al Senado la misma pregunta que le hacía el Gobierno al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el requerimiento previo a la aplicación del 155: "¿Ha habido alguna autoridad que haya declarado la independencia?". Según el portavoz del PNV, "todos los medios que trabajan" con el Gobierno aseveraban este jueves que Puigdemont preparaba la declaración de independencia, algo que en su opinión "deja claro" que esta no se produjo.

Asimismo, ha cargado contra el anunciado cese del presidente catalán y de sus consejeros ante lo que considera "una privación ilegítima" del derecho de voto de los catalanes, que eligieron a un Parlamento para que a su vez designase a un presidente en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015.

"La Constitución está para cumplirla", ha continuado el senador vasco, quien mantiene que las medidas anunciadas por el Ejecutivo vulnerarían el artículo 2 de la Carta Magna al suspender la autonomía de Cataluña. Además, ha asegurado que el control por parte del Gabinete de Rajoy de la actividad del Parlamento catalán supondría la eliminación de la separación de poderes.

Por último, ha garantizado que la figura del 'president' en Cataluña y del 'lehendakari' en el País Vasco tienen "un significado especial" y ha puesto en duda que el cese de Puigdemont vaya a "recuperar la convivencia".