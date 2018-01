El PNV dice que la continuidad de Junqueras en la prisión dificulta la convivencia

El PNV ha considerado hoy que la decisión del Tribunal Supremo de mantener en prisión provisional a Oriol Junqueras dificulta la convivencia en Cataluña y la solución del conflicto catalán.

"En este momento tan incierto, Junqueras podría aportar mucho más a la resolución de este conflicto desde la libertad que desde la cárcel. De ahí que el mantenimiento de su prisión preventiva constituya una mala noticia para el PNV", ha considerado el partido presidido por Andoni Ortuzar en una nota.

El PNV ha reclamado una Justicia que sepa "leer correctamente el contexto" en el que toma sus decisiones y ha asegurado que no se comprende que en un Estado de Derecho "se mantenga en prisión cautelar a responsables políticos que, como Junqueras, simplemente han pretendido llevar adelante sus ideas políticas de emancipación nacional, y lo han hecho además sin violencia y sin incitación al odio".

"Junqueras, los ex consellers y los 'Jordis' deberían salir de prisión inmediatamente porque su comportamiento no supone ninguna amenaza para la sociedad: no hay en su caso peligro de fuga, como ha quedado demostrado, ni riesgo de que destruyan prueba alguna, pues todas sus actuaciones son públicas y conocidas. Es más, la propia sociedad catalana les rehabilitó" el 21-D, ha apuntado el PNV.