PNV sigue sin decidir sobre el techo de gasto e insiste en que no hará de ello "una negociación política"

Además, ha censurado la actitud del PSOE que, en su opinión, ha puesto "sus intereses particulares" por encima de la ciudadanía al anunciar su voto en contra sin conocer el techo de gasto. Por el momento, el Gobierno central ya ha alcanzado este miércoles un principio de acuerdo con Ciudadanos a cambio de que en los presupuestos generales del próximo año se incluya una rebaja fiscal de unos 2.000 millones de euros. El gabinete de Rajoy busca también recabar el apoyo del PNV, así como el de Coalición Canaria y de Nueva Canarias.

Fuentes del PNV han asegurado a Europa Press que la formación sigue analizando la cuestión sin tener "una posición tomada". Según han precisado, la formación que lidera Andoni Ortuzar no tiene intención de "pedir nada al Gobierno central" por entender que se trata de "una cuestión técnica y no política", por lo que votará "en función de si es bueno o no para el gobierno vasco-navarro".

Las mismas fuentes han insistido en que el Partido Nacionalista no da "valor político a la decisión del techo de gasto", puesto que viene "muy condicionado por Europa". "Ya hubo un acuerdo entre gobierno vasco y central para el déficit de 2018 y 2019", un principio de acuerdo "que afecta también al techo de gasto", han dicho.

Lo importante es "que sea un techo de gasto bueno para el gobierno vasco y el navarro", han insistido. Además, han reiterado que la posición" todavía no está tomada", porque no hay "prisa".

"Analizaremos y veremos que el techo de gasto propuesto respeta el acuerdo de la Comisión mixta del Concierto, sobre la capacidad de déficit y tomaremos una decisión, pero no vamos a entrar en una negociación política con el Gobierno central en esto", han reiterado. El PNV sí se muestra dispuesto a "negociar", sin embargo, los presupuestos de 2018 , en la que partirá de "cero". Sin sentirse "atado, vinculado o en deuda", ha indicado.

Los nacionalistas se han mostrado "críticos" con el PSOE, "que ha puesto sus intereses partidistas y las condiciones particulares de su secretario general por encima de los de la ciudadanía". Han recordado que el pasado año aprobaron el techo de gasto, "porque les pareció bueno para sus comunidades", y en esta ocasión se ha mostrado contrario "sin importarles si es bueno o malo para la comunidades, incluso en las que Gobiernan".

"Han decidido votar que no antes de conocer el techo de gasto. Nosotros vamos a votar con coherencia. Entendemos que el que no está actuando con coherencia y responsabilidad y no está poniendo los intereses de la ciudadanía por encima de los suyo, es el PSOE", ha concluido.