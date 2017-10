El PNV dice que las medidas del 155 son "anticonstitucionales" porque "se interviene el Parlamento catalán"

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha afirmado que las medidas anunciadas por el Gobierno para aplicar el artículo 155 de la Constitución son "anticonstitucionales" porque "se interviene el Parlamento catalán, y por tanto, el derecho de sufragio". Tras señalar que también van "contra la convivencia" y rompe "el eje básico" para resolver conflictos como es el diálogo, ha destacado que "no hay más solución" que "la negociación y el acuerdo".

Bildarratz ha comparecido en la sede de Sabin Etxea de Bilbao para recordar que hoy que se ha reunido la Mesa del Senado, en la que la representante 'jeltzale' María Eugenia Iparragirre ha expresado su voto contrario a la adopción de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.

Rajoy ha pedido la autorización de la Cámara Alta para destituir a la totalidad del Gobierno catalán y para obtener la capacidad para disolver el Parlamento autonómico con el objetivo de convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses.

El representante del PNV en el Senado ha recordado que siempre han sido contrarios a la aplicación del 155, y ha asegurado que, una vez conocidas estas medidas, lo son "todavía mucho más, porque van contra la convivencia de los catalanes, entre los catalanes, y de los catalanes con el resto del Estado".

Además, considera que "rompe uno de los métodos, estrategias y ejes básicos" más adecuados para resolver los conflictos, como es el diálogo. "No hay otra solución más que un diálogo que nos lleve a la negociación, y una negociación que nos lleve a un acuerdo. No hay otra vía", ha destacado.

Jokin Bildarratz ha criticado, asimismo, que las medidas adoptadas para aplicar el artículo 155 son "anticonstitucionales". "Lo que hacen es intervenir también el Parlamento y están interviniendo el derecho de sufragio", ha añadido.

También ha denunciado "el método utilizado en todo este proceso". "El Gobierno español ha criticado continuamente el procedimiento utilizado en Cataluña el 6 y 7 de septiembre a la hora de aprobar la Ley de referéndum y de transitoriedad. Pues hoy es del día en el que nosotros, antes de ir a la Mesa a debatir sobre la puesta en marcha del 155, todavía no teníamos ningún papel", ha indicado.

Bildarratz ha reprochado, asimismo, que se haya aplazado el pleno ordinario de la próxima semana, algo que los 'jeltzales' han conocido a través de los medios de comunicación. "Se están adoptando una serie de medidas muy graves, muy importantes, para las cuales el Gobierno de Mariano Rajoy ha utilizado mucho tiempo en considerarlas y debatirlas con el PSOE y Ciudadanos, y nosotros, en la Cámara Alta, solo vamos a tener de martes a viernes para poder debatir en torno a todos estos documentos", ha asegurado.

"SITUACIÓN MUY GRAVE"

A su juicio, se trata de "una situación muy grave" que el PNV "no entiende de ninguna de las maneras" porque "no hay otra solución" que no sea la del diálogo, la negociación y el acuerdo.

Preguntado por si esto puede afectar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el portavoz del Grupo Vasco en el Senado ha considerado que este es un tema "irrelevante" para ellos, teniendo en cuenta que existe "la gravedad de la situación" que se vive en relación con Cataluña.

"En estos momentos, el PP, el PSOE y Ciudadanos han decidido poner en marcha un procedimiento que nunca en democracia se había puesto en marcha. Nosotros consideramos que estamos en una situación muy grave que, evidentemente, se va a tener que enfocar de una manera u otra, pero, sobre todo, entendemos que es grave porque va contra la convivencia", ha subrayado.

En este sentido, se ha referido a las palabras de Mariano Rajoy en las que ha asegurado que aplicaba el artículo 155 de la Carta Magna para "facilitar la convivencia entre catalanes", y ha rechazado que sea así. "No es cierto y nada más falso que esa aseveración porque lo que va a conseguir es justamente lo contrario, que es echar todavía más leña al fuego, quebrar la relación de la sociedad catalana con el resto del Estado y hacer una brecha todavía mayor a la existente, y eso es muy grave", ha explicado.

Jokin Bildarratz cree que los políticos se tienen que anticipar a los problemas que puedan surgir, "y Rajoy está respondiendo siempre tarde". "La sociedad catalana lleva muchos años confrontada o sin que el Gobierno central haga caso de las necesidades de la sociedad catalana", ha recordado.

Por ello, ha reprochado al presidente del Gobierno que "la única receta y el único remedio que le está poniendo es el de la ruptura, la separación y el de aumentar la brecha existente entre más de dos millones de catalanes con una gran parte de ciudadanos del Estado y también entre las instituciones catalanas y las del Estado".

GOBIERNO VASCO

Fuentes del PNV han señalado, además, que el acuerdo de Gobierno con el PSE-EE en el País Vasco no se va a ver afectado por la cuestión catalana o el apoyo del PSOE al Gobierno del PP en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En este sentido, han defendido que el pacto entre 'jeltzales' y socialistas es "sólido, firme" y no se ha producido "incumplimiento de ningún tipo".

No obstante, han recordado que el PNV y el PSE-EE son dos partidos distintos con planteamientos diferentes, y que la cuestión territorial quedó expresamente fuera del acuerdo de Gobierno.

En todo caso, han admitido que "el clima político va a estar muy condicionado por Cataluña" y que en los debates del Parlamento vasco se reflejarán las posiciones políticas divergentes que mantienen 'jeltzales' y socialistas, pero han expresado su convicción de que no repercutirá en el Ejecutivo vasco porque "no es un ámbito de su actuación".