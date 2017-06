El PNV dice que las transferencias pendientes son el test de la voluntad del PP

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el traspaso a Euskadi de las transferencias pendientes será "importante para testar la voluntad" del Gobierno del PP de acordar los Presupuestos de 2018 con su partido.

En una entrevista en Radio Euskadi, Ortuzar ha asegurado que completar el Estatuto de Gernika es uno de los "ánimos" del PNV y ha considerado que aunque hay transferencias "complejas" (como las de prisiones o la gestión de la Seguridad Social) "también hay tiempo suficiente".

Después de recalcar que esa negociación corresponde al Gobierno vasco y no al PNV, ha señalado que será "importante para testar la voluntad política del Gobierno de España; si no la hay, lógicamente es que no quieren nuestro apoyo al negociar los Presupuestos".

Ortuzar ha desvinculado completar el Estatuto de los trabajos para su reforma, en la que el PNV quiere lograr un "nuevo estatus" para Euskadi.

El presidente del PNV ha asegurado que hasta ahora el PP no les ha pedido negociar los Presupuestos de 2018 y que solo les ha llamado para el "techo de gasto", al que PNV resta importancia política porque viene condicionado por la UE, aunque tiene trascendencia porque determina la regla de gasto de las comunidades.

Ortuzar ha dicho que son conscientes de la "importancia" actual de los cinco diputados del PNV, pero ha subrayado que son un partido nacionalista vasco y que la estabilidad y la gobernabilidad de España no es su "responsabilidad".

"No nos vamos a casar con nadie", ha aseverado antes de comentar que no cree que el PSOE presente una moción de censura, que sería un "error".

"¿Cuál es la alternativa a Rajoy?, el cainismo de la izquierda es un problema en España, (PSOE y Podemos) no están por ser alternativa al PP, sino por ver quién lidera la oposición", ha sostenido.

Respecto al acercamiento de los presos de ETA a Euskadi, Ortuzar ha afirmado que no entiende "tanta resistencia" de los miembros de la organización terrorista a reconocer el daño causado y que ello "da qué pensar sobre la sinceridad del proceso".

"Hay cosas que parecen que dan vértigo, pero las haces y no son tan difíciles", ha añadido.