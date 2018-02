El PP avisa a Ciudadanos que sus exigencias sobre la elección del CGPJ ponen en riesgo todo el Pacto de Justicia

Después de que en diciembre desertase del pacto Unidos Podemos, al considerar que los avances eran insuficientes, este jueves ha sido Ciudadanos quien ha anunciado que no firmará ningún acuerdo que no contemple modificar el sistema de elección del Poder Judicial para "despolitizarlo".

La idea del partido naranja es limitar la intervención de los partidos a proponer los ocho juristas del CGPJ que deben ser votados en las Cortes Generales, como establece la Constitución, pero exige que los otros 12 vocales, los jueces y magistrados, sean elegidos por la carrera judicial sin intervención política, un cambio que ni el PSOE ni Unidos Podemos aceptan.

EL PP "NO HA INCUMPLIDO" NADA

A la salida de la reunión, la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, ha cargado contra Ciudadanos porque considera que "lo único" que le interesa a los 'naranjas' es "bloquear" los trabajos de la subcomisión, que hasta el momento lleva consensuadas 98 medidas para mejorar la justicia, y porque, a su juicio, está instalado en la "demagogia" con la "politización" del órgano de gobierno de los jueces.

Moro ha querido dejar claro que el PP no ha incumplido "en ningún momento" el pacto alcanzado en este sentido con Ciudadanos y ha apuntado que está dispuesto a apoyar su propuesta, pero ha advertido de que otros grupos no, lo que podría llegar a poner en peligro la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial si no hay un consenso suficiente. "El bloqueo de Cs pueda llevar a que esa modificación no pueda realizarse", ha advertido.

La diputada 'popular' ha explicado que su partido comparte con el PSOE que las Cortes intervengan en la elección de los 12 vocales que corresponde a la carrera judicial pero, eso sí, siempre que se garantice que todos los jueces y magistrados participen, no sólo los de las asociaciones judiciales, y sin que el Parlamento pueda entrar a decidir nada.

ES "INFANTIL" LO DE "O TODO O NADA"

Ahora bien, ha puntualizado que como Ciudadanos no comparte que haya intervención alguna de las Cortes, el PP ha venido planteando en las últimas semanas alternativas para acercar posiciones entre los grupos, pero ha denunciado que los de Albert Rivera "se han negado a todas ellas" y han apostado por el "o todo o nada".

"El PP sigue manteniendo el pacto; quien no mantiene ni un sólo día sus ideas es Ciudadanos", ha manifestado Moro, quien ha censurado sus "vaivenes" y su actitud "infantil" de que se hace lo que han planteado o se acaba el juego. "Eso es una falta de respeto a los profesionales de la judicatura y a la propia subcomisión", ha dicho.

En todo caso, Moro ha remarcado que su partido seguirá trabajando para que esa reforma de la Ley del Poder Judicial sea una realidad y pueda responder a "algunas críticas" que han hecho organismos como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa en torno al sistema de elección vigente del CGPJ.