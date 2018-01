PP y Ciudadanos rechazan en el Congreso una nueva comparecencia de Zoido por el despliegue policial del 1-O

ERC y PDeCAT han defendido en la Diputación Permanente --el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones-- la necesidad de que Zoido acuda al Congreso ante la "vergonzante" violencia ejercida esa jornada por la Policía y la Guardia Civil que se destinó a Cataluña.

Una violencia, ha dicho el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que no sólo ha dejado "tocado" el "prestigio" que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenían en Cataluña, sino que, además, ha costado 87 millones de euros a todos los españoles y sin embargo, no han servido para impedir que los catalanes acudieran ese día a votar.

CADA PORRAZO COSTÓ MÁS DE 81.000 EUROS

"87 millones euros con 1.066 heridos dan a 81.613 el porrazo", ha resumido el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, quien ha apuntado que en este país "las salvajadas salen caras". Por ello, ha insistido en que es urgente que el titular de Interior, "principal responsable" de lo sucedido el 1-O, detalle al Congreso, entre otras cosas, "quién dio la orden de entrar en los colegios a sangre y fuego, y quién dio la orden de apalear a la gente que defendía las urnas con sus cuerpos".

Sin embargo, esta solicitud de explicaciones a Zoido se ha encontrado con el 'no' del PP y de Ciudadanos. Desde el partido naranja, Miguel Gutiérrez ha defendido que el titular de Interior debe comparecer en sede parlamentaria para explicar una gestión "criticable", pero no en sesión extraordinaria.

En nombre de los 'populares', Rafael Merino ha recordado a los independentistas catalanes que Zoido ya dio cuenta del despliegue policial del 1-O en el Senado, y les ha pedido que dejen su "teatro" y su "victimismo", y que abandonen la "mentira". Pero, además, ha subrayado que si se gastaron 87 millones de euros en ese despliegue fue para mantener la legalidad que vulneró el Govern, y ha advertido de que si se vuelve a producir una situación parecida, el Gobierno del PP volverá a actuar "en consecuencia".

APOYO DE UNIDOS PODEMOS Y PNV

Por contra, la presencia de Zoido en el Congreso planteada por ERC y el PDeCAT ha cosechado el apoyo de Unidos Podemos y del PNV, quienes han coincidido en criticar la actuación de los agentes en aquella jornada, que, a juicio de los de Pablo Iglesias, fue de "vergüenza".

La nueva portavoz de En Comú, Lucía Martín, ha criticado que aún Zoido no haya acudido a la Cámara Baja como "máximo responsable" de una violencia policial "gratuita" e "intolerable", y ha aprovechado para cargar contra el PSOE, al que ha afeado que en su día plantearan la reprobación de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, por esta actuación y la retiraran tan sólo días antes de apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El PSOE, por su parte, ha optado por abstenerse. Su portavoz, Felipe Sicilia, ha apuntado que no se opone a que Zoido acuda también al Congreso para dar cuenta de un operativo policial "improvisado" y "fallido", pero ha insistido en que ésta es una cuestión sobre la que ya se ha hablado en el Senado. Y no ha dudado en replicar a Unidos Podemos, al que ha censurado que critiquen a otros partidos y no hagan "autocrítica" de su falta de definición en la defensa de la legalidad.