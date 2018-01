El PP dice que Crespo y 'El Bigotes' "buscan lo mejor" para ellos y ve "inadmisible" que este caso dure años

Crespo y 'El Bigotes' están implicados en la presunta financiación irregular del PP valenciano y podrían estar negociando un acuerdo con la Fiscalía. Ambos solicitaron este miércoles la suspensión del juicio --que arrancó este lunes en la Audiencia Nacional-- durante al menos 48 horas tras la confesión del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa.

"Es inadmisible que un juicio como éste dure años y años", se ha quejado Maroto en una entrevista en la Sexta, recogida por Europa Press. En su opinión, con una "justicia lenta" hay una "sensación de impunidad" y "hay mucha gente cansada de escuchar siempre lo mismo, la misma historia".

"QUIÉN HA HECHO ALGO, QUE LO PAGUE"

Tras defender que quien ha hecho algo, "que lo pague", ha subrayado que las declaraciones que se están produciendo en el juicio son "de parte", de gente que "quiere defenderse" y "busca lo mejor para su interés personal", en línea con lo que les aconseja su abogado. "A mí lo que me importa es lo que diga la sentencia definitiva de un juez", ha apostillado.

Al ser preguntado si no le preocupa lo que digan Crespo o 'El Bigotes', Maroto ha dicho que lo que le preocupa es que haya casos como éste que duran años y años, de forma que este asunto no se resuelva ya. Además, ha indicado que declaraciones como las que se están produciendo no sirven para que los españoles sepan "si era verdad o no".

Finalmente, el responsable de Política Social del PP ha recalcado que deben tener "tolerancia cero" contra la corrupción y ha defendido la necesidad de que también haya rapidez en la Justicia para que no se produzca "desasosiego y hartazgo".