El PP pide a Cs retirar su iniciativa para abrir una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona

El Pleno de la Cámara Baja discutirá este martes una proposición no de ley de la formación naranja para investigar los atentados de Barcelona. Se trata de una iniciativa que sólo tiene un objetivo deliberativo y su aprobación no implica la creación de esa comisión.En todo caso, tras el rechazo expresado por 'populares' y socialistas, la iniciativa de los de Albert Rivera no tiene visos de salir adelante.

En rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha criticado la iniciativa de Ciudadanos porque, a su juicio, "no tiene sentido" que defiendan que esa comisión de investigación no persigue depurar responsabilidades cuando el objetivo de este órgano parlamentario es precisamente ése, y porque todas las explicaciones relativas a los atentados en Barcelona se han dado ya en el Pacto Antiyihadista.

Por ello, el dirigente 'popular' ha apuntado que el partido naranja "haría bien" en retirar del orden del día del Pleno de este martes esa proposición no de ley. De lo contrario, ha avisado, el PP votará en contra porque su partido considera que una comisión de investigación no es el ámbito más adecuada para tratar la política antiterrorista. Llegado el caso, "tendría más sentido en el Parlamento catalán", ha apostillado.

LOS ÚNICOS RESPONSABLES, LOS TERRORISTAS

De su lado, la portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha cargado contra Ciudadanos por utilizar la lucha antiterrorista "como objeto de utilización partidista" planteando la creación de la mencionada comisión de investigación, olvidando que "los únicos responsables" de los atentados son los terroristas y poniendo en cuestión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Nos parece una irresponsabilidad que, con el pretexto de no sabemos qué, se cuestione a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se quiera utilizar la lucha antiterrorista como elemento de confrontación entre partidos ni como instrumento de lucimiento político", ha insistido.

En la misma línea se ha expresado la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, quien ha defendido que la lucha antiterrorista debe seguir siendo una "cuestión de Estado" y no debe haber "fisuras" ni utilizarse con intereses "partidistas". "Hace falta unidad", ha enfatizado.