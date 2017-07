El PP de Diputación de Badajoz no critica la "legalidad" pero "sí la moralidad" del nombramiento del hermano de Sánchez

En este sentido, ha añadido que "extraña muchísimo que alguien que vive en Rusia", en alusión al hermano de Pedro Sánchez, "esté tan preocupado por lo que pasa en la provincia de Badajoz que todo los días se lea en B.O.P, pues la plaza que ha tenido acceso sólo se hizo pública su convocatoria en este boletín".

Al mismo tiempo, en rueda de prensa este miércoles en Badajoz, ha incidido en que el Grupo Popular en la Diputación pacense va a seguir solicitando que "demuestren por qué el hermano de Pedro Sánchez es el mejor de todos los candidatos", pues "es totalmente falso" que según apunta su partido esté "de acuerdo con este procedimiento".

Además, Juan Antonio Barrios ha lanzado un mensaje al líder federal del PSOE, Pedro Sánchez, al indicarle que "sorprende mucho que él que quiere ser el adalid de la transparencia y regeneración, lo primero que haga sea enchufar a su hermano en una institución gobernada por el PSOE". "A él que llamo indigno a Mariano Rajoy ahora habría que preguntarle dónde está su dignidad y la de su familia", ha señalado, informa en nota de prensa el PP de la Diputación de Badajoz.

RESPUESTAS A GALLARDO

También, sobre la contratación del hermano de Pedro Sánchez, el 'popular' ha indicado que si bien el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, "dice que se elige a los mejores para cada puesto", en realidad a su juicio "lo que está haciendo es elegir a los que él quiere, los compañeros de partido, cuándo y cómo cree necesario".

Al mismo tiempo, el diputado provincial del PP ha señalado que no se critica la "legalidad, pero si la moralidad" de esta contratación, al tiempo que ha añadido que que "es totalmente falso" que el Grupo Popular "no haya criticado las modificaciones de la RPT provincial".

En concreto, incide en que "en el acta del pleno de noviembre de 2016, en el que se aprobaron los presupuestos de la Diputación y la modificación de la relación de los puestos de trabajo, está claramente reflejado que los populares votaron en contra", lo que según ha apuntado "demuestra", a tenor de las declaraciones de Miguel Ángel Gallardo de este pasado martes que "no tiene la conciencia tranquila".

El portavoz 'popular', quien ha estado acompañado por los diputados provinciales, Manuel Piñero, Roberto Romero, Blanca Subirán y Antonio Pozo, ha declarado que durante toda la legislatura el Grupo Popular en la Diputación de Badajoz ha alertado sobre "el abuso de los puestos de libre designación y alta dirección en la entidad provincial".

"Gallardo dice que está eligiendo a los mejores pero elige a los que quiere, compañeros de partido, cómo y cuándo él cree necesario", ha dicho, pues "si esta plaza de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales hubiera sido de personal eventual hubiera sido de libre designación de quien lo nombra, pero no se puede enmascarar una plaza de alta dirección jugando con la ilusión de los otros 10 aspirantes".

ACCESO AL EXPEDIENTE

Si quiere "hacer un guiño a su secretario general, Pedro Sánchez, que lo haga, pero no engañe al resto" de aspirantes, ha continuado Barrios, quien detallado que el Grupo Popular en la diputación pacense ha solicitado acceso a "todo" el expediente de contratación pues "se dice que el hermanísimo es el que mejor currículum vitae tiene" y, en consecuencia, pide "que lo demuestren".

"Si es verdad que eligen a los mejores y lo hacen con gente fuera de la Diputación de Badajoz están ninguneando a todos los trabajadores de la casa, entre tanto funcionario bueno que hay en la casa si se quiere buscar se encuentra a esos mejores entre ellos y no hace falta recurrir a estas plazas discrecionales", ha apuntado Barrios, quien ha pedido a Miguel Ángel Gallardo "que tenga más respeto por estos trabajadores".

En este sentido, el diputado provincial del PP ha dicho que "extraña muchísimo que alguien que vive en Rusia", en alusión al hermano de Pedro Sánchez, "esté tan preocupado por lo que pasa en la provincia de Badajoz que todo los días se lea en B.O.P, pues la plaza que ha tenido acceso solo se hizo pública su convocatoria en este boletín".

Asimismo, ha destacado que el "hecho" de que Gallardo diera este pasado martes "explicaciones" acompañado de "todos" los compañeros del PSOE en Diputación "demuestra que no tiene la conciencia tranquila, pues si el como presidente nombra de forma discrecional a esta persona, podía haber comparecido él sólo, pero lo hizo arropado porque sabe que es un caso clarísimo de enchufismo y él no quiere asumir la responsabilidad, sino largarle la responsabilidad a todo su grupo".

Otra "prueba" más del "enchufismo", según ha indicado Barrios, es que este pasado lunes el socialista Guillermo Fernández Vara en Madrid "tuvo que salir como miembro de la Ejecutiva Federal, porque sabía que esto iba a saltar a los medios de comunicación", diciendo que "es un concurso público, cuando no lo es pues las bases dicen claramente que se elige de forma discrecional por el presidente provincial".

"Y no lo es desde el momento que las dos personas que seleccionan a este cargo es una diputada delegada y la directora de área, ambas socialistas, en una entrevista personal, que también son las que valoran los currículum", añade el 'popular'.

Otra cosa que "inquieta, y es otra muestra más del enchufismo, es que ayer Gallardo dijo que él que era antisanchista y si hubiera querido lo hubiera vetado", ha añadido Juan Antonio Barrios.

Por tanto, entiende que "no es tribunal de técnicos ni de expertos, como el que ha valorado a Trinidad Nogales para ser directora de Museo Romano de Mérida", en este caso para "dar la plaza" al hermano de Sánchez, sino que "ha sido un tribunal del PSOE y por lo tanto no se puede considerar un concurso", no es comparable un caso con otro, ha dicho Barrios.

SALA DE PRENSA

Por otra parte, el portavoz del PP en la Diputación de Badajoz ha calificado de "antidemocrático" que el presidente de la institución provincial pacense "impida el uso de la sala de prensa de la institución a los representantes de la oposición". "Es una falta de respeto que se deniegue sistemáticamente el uso de la sala a quien no es del PSOE", ha afirmado.

Sobre este respecto, ha dicho que el propio Grupo Socialista "en pleno la usó ayer" para hablar sobre la contratación de David Sánchez, "lo que demuestra que algunos se piensan que están en la sala de prensa del PSOE y no en la de la institución provincial, y aquellos que luchan con los vestigios franquistas podían empezar acabando con estos detalles que son ramalazos dictatoriales", ha apuntado.

Finalmente, ha recalcado que el Grupo Popular seguirá solicitando poder usar la sala de prensa de la Diputación de Badajoz, pues sus representantes son "tan diputados como los del PSOE" y tienen "el mismo derecho de acceso y uso", ha concluido.