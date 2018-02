El PP dice que JxCat pretende "burlar al Estado" cambiando la Ley de Presidencia

"Esta maniobra demuestra que continúan en la línea de volver a manipular las leyes por interés partidista y de mantener confrontación con el Estado con un proceso ya fracasado", ha asegurado Rodríguez en un comunicado.

Según ha dicho, la propuesta de JxCat no se puede tramitar porque la iniciativa debe ser adjudicada a una comisión, las cuales no se pueden constituir hasta que no se conforme un nuevo Govern.

Por ello, ha avanzado que el PP pedirá por escrito al presidente del Parlament, Roger Torrent, que "haga respetar el reglamento, las reglas del juego y no tramite la propuesta hasta que no haya un Govern de la Generalitat formado".

También ha pedido a los partidos independentistas que "dejen de dañar a las instituciones, de ridiculizarlas y de poner en peligro el autogobierno de Cataluña", y ha hecho un llamamiento al resto de grupos parlamentarios para defender el Parlament y que éste se deje de utilizar de forma tramposa y chapucera al servicio de unos cuantos, en sus palabras.