PP vasco dice a PNV que es "más prioritario el debate de la política fiscal que el de la transferencia de prisiones"

La secretaria general del PP Vasco, Amaya Fernández, ha advertido al PNV de que "es mucho más prioritario" en Euskadi "el debate de la política fiscal que el de la transferencia de prisiones", y ha emplazado al Gobierno Vasco a "atender las necesidades del sector industrial" en los Presupuestos vascos. Además, ha apelado a "la responsabilidad" de los jeltzales porque el independentismo catalán "ha dado alas" a su sector "más radical".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Fernández ha señalado que "se están produciendo en los últimos días declaraciones contradictorias interesadas por parte del PNV en una materia tan importante para los vascos como son los Presupuestos".

"Este fin de semana destacados dirigentes del PNV decían que no se podía hablar con el PP en materia presupuestaria y, sin embargo, ayer el consejero de Hacienda, el señor Azpiazu, abría la puerta a hablar con el PP", ha indicado.

A su juicio, "está en manos del PNV intentar apoyarse en una opción moderada que favorece la estabilidad y la certidumbre en Euskadi, que es la del PP", aunque ha reconocido que también tiene "otras opciones", que son EH Bildu y Podemos, su supondría "supeditar los acuerdos al populismo y al radicalismo".

"Yo creo que 2017 ha sido un muy buen año para los vascos en la medida en que ha habido Presupuestos en el Gobierno de España, con importantes inversiones en Euskadi, pero también ha habido Presupuestos en el Gobierno vasco, en los que hemos conseguido reorientar la política económica y social que seguía el PNV hacia aquellas cuestiones que son prioritarias para nosotros y que coinciden con lo que siente la mayoría de los vascos", ha indicado.

La dirigente popular cree que, en todo caso, "las prisas nunca sin buenas consejeras", y su partido se centrará este mes de noviembre en trabajar en propuestas que "corrijan las deficiencias" que, en su opinión, existe en la política económica y social del Gobierno Vasco.

Amaya Fernández ha rechazado que haya "vasos comunicantes" entre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y los del Gobierno Vasco. "Hoy tenemos sobre la mesa (en Euskadi) el drama del sector industrial en el que se vive una situación muy crítica, en empresas como Xey como Edesa, La Naval, y hay que hacer propuestas económicas en los Presupuestos que atiendan las necesidades del sector industrial", ha dicho.

En este sentido, ha apuntado que en la Comunidad Autónoma Vasca es donde "más se invierte en Educación", pero, sin embargo, "los estudiantes vascos "sacan los peores resultados de la historia", en alusión al informe PISA. Además, ha recordado que el Ararteko "hoy saca los colores al Gobierno vasco poniendo en cuestión la accesibilidad a los centros hospitalarios que tenemos en Euskadi", ha indicado.

Por ello, ha considerado que hay tres retos "muy importantes" a los que hacer frente, como son los de la Industria y el empleo, la Sanidad y la Educación. "Hay que reforzar la política presupuestaria y económica para que esas cuestiones se vayan solucionando. Y, después, habrá una negociación de los Presupuestos de España, que estoy segura que el Gobierno y el PNV, si es el caso, tendrán que valorar las cuestiones concretas de ese Presupuesto", ha indicado.

CATALUÑA

Sobre el hecho de que la formación jeltzale haya señalado que no hay condiciones ahora para negociar las cuentas estatales con la actual situación en Cataluña, la secretaria general de los populares vascos ha lamentado que "el independentismo catalán y el 'procés' "hayan logrado dar alas al sector más radical del PNV y, de alguna manera, llevar a este partido a un terreno plagado de contradicciones e incoherencias interesadas".

"Esas incoherencias se han materializado en el apoyo a la ilegalidad catalana", ha indicado, para precisar que la formación jeltzale "en privado dice respetar la ilegalidad". "Pero, este mismo PNV ahora está apoyando declaraciones institucionales en las Juntas Generales y en los Ayuntamientos que critican la aplicación de la Ley en Cataluña", en alusión al artículo 155 de la Constitución.

A su juicio, este precepto de la Carta Magna "lo único que pretende es reponer la legalidad en Cataluña y defender los derechos de los catalanes". "No tiene nada que ver con los proyectos políticos que todos son legítimos y se pueden defender en democracia", ha apuntado.

En esta línea, ha apuntado que no se está cuestionando la defensa de los proyectos políticos, sino "la falta de respeto del Gobierno de Cataluña al cumplimiento de la Ley", a la que también "tienen que estar sometidos los gobernantes".

Por ello, considera que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "tiene la obligación de que se cumpla en todo el territorio la Ley porque es una garantía para todos los ciudadanos". "Es irresponsable dejar que la política catalana contamine los intereses generales del Estado como, a mi juicio, está haciendo el PNV", ha afirmado.

Fernández espera que los jeltzales "abandonen ese discurso" de avalar el 'procés' porque los vascos necesitan "escenarios de certidumbre y seguridad porque atrae inversiones y genera empleo". "Apelo a esa responsabilidad para que el PNV deje de mandar mensajes confusos al exterior que son perjudiciales, sobre todo, para los ciudadanos de Euskadi", ha dicho. CUPO Y CONCIERTO

También se ha referido al hecho de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado viernes los proyectos de Ley del Cupo Vasco y de modificación del Concierto Económico, para que sean ratificados en las Cortes Generales, y se ha congratulado de que el Ejecutivo central "cumpla sus compromisos", adquiridos en la negociación de las cuentas estatales de 2017.

"Creo que esas medidas refuerzan el autogobierno vasco porque el Gobierno de España y también el PP vasco estamos comprometidos con el autogobierno", ha asegurado. Además, ha rechazado que Ciudadanos no respalde el Cupo y el Concierto.

DECLARACIONES DE CATALÁ

En cuanto a las polémicas declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre la transferencias pendientes de traspasar a Euskadi, ha explicado que éste señaló que, en lo que tiene que ver con la competencia de prisiones, "la prioridad del Gobierno y de la sociedad vasca es que se centren los esfuerzos en que se produzca la disolución de ETA".

"En materia de transferencias estamos asistiendo a un debate un tanto ficticio. Yo creo que los vascos sabemos muy bien que el PNV está utilizando este debate de las transferencias como cortina de humo para tapar la realidad de su gestión en materias que sí están transferidas, como la política industrial, la educación, la sanidad y también la RGI", ha apuntado.

En su opinión, "el que mucho abarca, poco aprieta", y ha considerado que "sería bueno que, primero, se tuviera unos buenos resultados en la gestión de esas competencias" que están transferidas, para, más adelante, hablar de esas cuestiones pendientes "que no son tabú".

"Pero a mí me cuesta mucho que le podamos decir a los vascos que vamos a vivir mejor en Euskadi porque se gestionen aquí las cárceles. Creo que hay cuestiones mucho más importantes que poner encima de la mesa", ha dicho.

No obstante, ha manifestado que ella entiende que los jeltzales no quieran hablar de la reforma fiscal. "Creo que es mucho más prioritario el debate de la política fiscal que las transferencias de las cárceles", ha subrayado. Por ello, ha advertido que los populares "no favorecerán" ese debate "ficticio", si no se habla de "las preocupaciones diarias y cotidianas de los vascos".