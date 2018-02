PP, PSOE y Cs instan a ERC a elegir a un presidente catalán que pueda gobernar si quiere terminar con el 155

La moción, presentada el 13 de diciembre, pedía retirar la aplicación del artículo 155, restituir "a todos los cargos cesados", anular la intervención de las cuentas catalanas ordenada por el Ministerio de Hacienda y "retirar" a policías y militares de Cataluña.

La portavoz de ERC Mirella Cortés ha asegurado que la Generalitat "no ha parado un momento" de pedir diálogo pero que la respuesta del Gobierno ha sido "represión y amenazas" y el "secuestro" de la autonomía catalana con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Ha asegurado que Cataluña está paralizada por culpa de estas medidas y que eso perjudica a todos los ciudadanos, no sólo los independentistas. "Están perjudicando también a la economía española y lo van a pagar caro, sino al tiempo, ya lo veremos", ha dicho.

Tras insistir en acusaciones al Gobierno de "reprimir al pueblo catalán" y de haber ejercido la violencia en Cataluña, Cortés ha añadido que el resultado de las elecciones mantiene una mayoría para el independentismo y ha convertido al PP "en un partido residual", lo que debería hacerle "recapacitar".

"Ustedes prefieren tener rehenes en la cárcel, exiliados en Bruselas y gente amenazada, pero ni aún así han podido. Están obligados a ejercer la democracia y retirar de inmediato el 155 y toda la represión que ejercen sobre el pueblo catalán", ha insistido.

LA "MEJOR MANERA", ELEGIR UN PRESIDENTE DENTRO DE LA LEY

Por el PP, Clara San Damián ha asegurado que retirar ahora mismo el 155 es dejar a Cataluña sin gobierno, "volver a una comunidad en la que no funcionaban los servicios sociales". "Va a ser que no, me temo", ha agregado, y ha defendido las medidas aplicadas "para sacar a los catalanes del callejón oscuro en que los metieron".

Su retirada, ha dicho, pasa por que se elija un gobierno nuevo dentro de la ley. "No nos pidan lo que está en sus manos", le ha dicho a ERC, para cargar contra la candidatura de Carles Puigdemont y contra la "megalomanía" que, según ha dicho, "alimenta" también ERC. "Busquen un candidato que cuenten con apoyos y no tenga cargas judiciales", ha reiterado.

El socialista Francisco Menacho ha señalado que es contradictorio que la moción provenga de los responsables del "desaguisado" en Cataluña y la ha rechazado punto por punto. Ha acusado a ERC de haber creado un mundo irreal apoyado en "falacias" y ha pedido "acabar ya" con el "esperpento" en que se ha convertido la situación.

"Está en vuestras manos, vosotros pudisteis evitar que se aplicara el 155 y ahora el presidente del Parlament, de ERC, lo único que tiene que hacer es proponer un candidato que no sea prófugo o esté inmerso en un proceso judicial", le ha dicho a la portavoz de Esquerra. "Cataluña no se merece un presidente que sea el escarnio de toda Europa", ha concluido.

Desde Ciudadanos, el portavoz, Francisco Javier Alegre, ha defendido el derecho del Senado para tomar medidas al amparo del 155, un artículo más de la Constitución cuya aplicación es algo democrático, ha dicho. Y ha añadido que "la mejor manera" de terminar con esas medidas se investir un presidente de Cataluña que pueda gobernar y no un "fugado". "Pero eso no les interesa, sino seguir con ese discursillo que tienen", ha asegurado.

Alegre ha instado también a los independentistas a asumir que "elección tras elección van perdiendo diputados en el Parlament" y ha recordado a la portavoz de ERC que las elecciones del 21 de diciembre las ganó Ciudadanos.

UN ESTADO REPRESOR, SEGÚN PDCAT

Josep Lluís Cleries, portavoz del PdCat, ha censurado las consecuencias del 155 en Cataluña, artículo con el que ha dicho que se han "disfrazado" PP, PSOE y Ciudadanos. "Van disfrazados de democracia cuando detrás hay un Estado represor y autoritario", ha dicho, mostrando una foto según ha dicho de la intervención policial el pasado 1 de octubre.

El portavoz ha aprovechado para defender la candidatura de Puigdemont a la presidencia de al Generalitat como resultado de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y ha asegurado que su partido no tolera que el Gobierno y el PP digan qué es "un candidato limpio". Ha censurado que se acuse al expresidente catalán de delitos "que en Europa no lo son", como el de sedición, y ha añadido que "este es el ridículo del Estado, que se inventa delitos que sólo existen cuando hay violencia".

"CATALUÑA ES UNA NACIÓN"

La senadora Sara Vilá, portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha rechazado la aplicación del artículo 155 a "una nación" como es Cataluña y ha expresado su apoyo a la moción de ERC, pero también ha reclamado que se forme un gobierno en aquella comunidad que "expulse" las medidas aplicadas, que devuelva la "normalidad" y vuelva a hablar de problemas como la desigualdad social. "Necesitamos un gobierno que gobierne para la gente", ha recalcado.

El PNV también ha mostrado su apoyo a la moción y ha reiterado su "contundente negativa" a la aplicación del 155, ha dicho María Dolores Etxano, que ha pedido también "política con mayúsculas" y no intentar zanjar los problemas "con medidas excepcionales ni de fuerza". "Ha llegado el momento de nuevas actitudes y propuestas políticas", ha agregado.