El PP acusa al PSOE de agitar la calle y pide a Sánchez responsabilidad para aprobar los presupuestos

El Partido Popular pide al PSOE un ejercicio de responsabilidad para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado y sugiere que la formación liderada por Pedro Sánchez les preste cinco votos para dejar de depender de las exigencias del PNV: "Yo lo que haría si fuera Pedro Sánchez es prestar el apoyo de 5 diputados a los presupuestos y después hacer un discurso de oposición duro si se quiere", ha asegurado el vicesecretario popular, Javier Maroto.

En Génova acusan a Sánchez de haberse entregado al bloqueo permanente y a intentar agitar la calle "como fórmla de propuesta". La formación conservadora le pide a los socialistas que se miren en el espejo de Alemania para entender que se puede llegar a acuerdos a pesar de las diferencias. Quien no lo hace, ha dicho Maroto, "no es útil" en política.

Los populares no han entrado a valorar la petición de Sánchez para que Rajoy se someta a una cuestión de confianza en el Congreso, si no consigue sacar sus cuentas adelante. Según Maroto, "las mociones de confianza son exclusivas del presidente del Gobierno. No se piden. Se proponen por parte del Gobierno"

Agitando a los pensionistas

Si ofrecer detalles, los populares han sugerido que las últimas manifestaciones de pensionistas han estado impulsadas por el Partido Socialista. "El PSOE y Sánchez están propiciando la ruptura del Pacto de Toledo", ha asegurado Maroto. Los conservadores exigen a los socialistas que dejen de realizar "propuestas al tun tun en la calle", en vez de llevar esas iniciativas a la tranquilidad de las reuniones a puerta cerrada en el Pacto de Toledo.

En materia educativa, lo mismo. Los populares creen que a los socialistas solo les mueve un cálculo político: romper los acuerdos y levantarse de las mesas de negociación.