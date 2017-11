El PP avisa al PSOE que una reforma constitucional no va "contentar" a los que quieren "romper España"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este martes que su partido acudirá con "ánimo constructivo" a la nueva comisión de reforma del modelo territorial del Congreso impulsada por el PSOE que se constituirá el próximo 15 de noviembre, pero ha avisado a los socialistas de que una reforma constitucional no va a "contentar" a aquellos que quieren "romper" España.

"Acudimos a esa comisión con ánimo constructivo. El PP es el partido que gobierna España y el partido mayoritario, y no podemos quedarnos al margen de ningún tipo de propuesta de reforma de la Constitución", ha manifestado Maillo en un desayuno del Fórum Europa, que ha contado con la asistencia de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, entre otros.

Al ser preguntado si el PP acudirá con líneas rojas a esa comisión, Maillo ha dicho que hay que ver cuáles son esas propuestas de reforma constitucional y "hasta dónde se pretende llegar". "Pero nuestra posición va a ser responsable y constructiva", ha abundado.

"NO ADELANTEMOS ACONTECIMIENTOS"

Ante la posibilidad de que en el marco de esa reforma constitucional se le pueda conceder a Cataluña un concierto económico similar al que hay en el País Vasco o Navarra, el dirigente del PP ha pedido "esperar" a ver cuáles son las propuestas porque hasta ahora esa comisión no ha hecho "nada". "No adelantemos acontecimientos", ha manifestado.

Dicho esto, ha insistido en que el PP no quiere entrar a hablar ahora de qué artículos se van a reformar porque "no hay encima de la mesa ningún tipo de propuesta". "Si digo que no existe una reforma constitucional que vaya a contentar a aquellos que pretenden romper nuestro país. Eso también es una evidencia", ha concluido.

Esa nueva comisión de reforma del modelo territorial del Congreso, impulsada por el PSOE, se constituirá el miércoles de la próxima semana, 15 de noviembre, y nacerá con la ausencia de tres de los siete grupos que conforman el arco parlamentario, puesto que Unidos Podemos, ERC y el PNV han declinado, por ahora, participar en este órgano.