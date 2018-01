PP y PSOE recuerdan a Ciudadanos que la reforma electoral exige consenso y enmarcan su debate en el Congreso

Así han respondido los portavoces del PP y del PSOE en la Cámara Baja, Rafael Hernando y Margarita Robles, respectivamente, al presidente de Cs, Albert Rivera, que ha expresado la intención de su partido de mantener reuniones con esas dos formaciones y con Podemos a fin de buscar posibles "puntos en común" para cambiar la LOREG.

Rivera, que considera que la subcomisión para la Reforma Electoral no avanza en sus trabajos "a la velocidad que debería avanzar", desea que antes de los próximos comicios generales se apruebe y entre en vigor una nueva legislación, ya que cree que la actual está "obsoleta". Ciudadanos plantea, entre otras cosas, establecer listas abiertas y aumentar la proporcionalidad en el reparto de escaños.

La portavoz del PSOE ha instado al líder de la formación naranja a preguntarse por qué no avanza la subcomisión y ha asegurado que el Grupo Socialista cree en el Parlamento y reivindica su labor. "Nos sorprende que el señor Rivera, en lugar de impulsar el trabajo parlamentario, quiera tratar de eludir una subcomisión que se creó con su apoyo", ha declarado en los pasillos del Congreso.

NO SE CAMBIA PARA BENEFICIAR A UNOS O A OTROS

Hernando, por su parte, ha dicho que "no tiene sentido" celebrar "reuniones paralelas sin contar con las personas que están trabajando" en ese órgano parlamentario y ha subrayado que la modificación de la LOREG debe hacerse "por consenso". "Un sistema electoral no se cambia de la noche a la mañana para beneficiar a unos o a otros. Nosotros pudimos haberlo hecho con mayoría absoluta y no lo hicimos", ha manifestado.

Los de Albert Rivera se lamentan de que la LOREG les ha perjudicado tanto en las elecciones generales como en Cataluña, donde se aplica esa misma norma al no tener esta comunidad una legislación electoral propia. En este sentido, sostienen que si PP y PSOE hubiesen accedido a reformarla, Ciudadanos podría haber optado a formar Gobierno en Cataluña tras su victoria en las autonómicas del 21 de diciembre.

Sin embargo, el portavoz 'popular' ha dicho que no va a aceptar "que nadie diga que en Cataluña el PP es el responsable del sistema electoral", ya que "el reparto de diputados por circunscripción lo establece el Estatuto de Autonomía, no la LOREG".

Por otro lado, Hernando ha recordado que en el acuerdo de investidura que su partido firmó con la formación naranja en agosto de 2016, se reservó la posibilidad de presentar iniciativas para defender que gobierne la fuerza más votada. "Lo propusimos para los alcaldes, pero estoy dispuesto a escuchar otras posibilidades", ha añadido.