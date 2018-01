El PP exige al PSPV una rectificación por llamar "sicario" a Montoro: "No todo vale"

La portavoz adjunta del grupo popular en las Corts, Eva Ortiz, ha lamentado los insultos personales del síndic socialista, Manolo Mata, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque "llamar asesino a sueldo, que es lo que significa sicario, a un ministro del gobierno de España es traspasar una línea que no estamos dispuestos a tolerar". Por ello, le ha exigido una rectificación "inmediata" al considerar que "no se puede entrar en los descalificativos personales subidos de tono que solo vienen a demostrar falta de argumentos y dice muy poco de quien lo pronuncia: no todo vale en política".